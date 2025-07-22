Niğde'deki Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Niğde'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Postallı köyünde meydana gelen ağaçlık alan yangını, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı. Yangın, Postallı Barajı mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının, ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde ormanlık alana ve tarım arazilerine sıçraması önlendi.

Yangın sonrası ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangına müdahalede bulunan tüm görevlilere teşekkür edilirken, yangının sebebine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Postallı köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Postallı köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.