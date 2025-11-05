Niğde, kamp ve karavan turizminde öne çıkıyor

Niğde Valiliği koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen ‘Niğde Doğanı Keşfet-Kamp ve Karavan ile Keşif Rotaları’ projesi kapsamında temin edilen ekipmanların tanıtımı amacıyla Ekipman Tanıtım Töreni gerçekleştirildi.

Ekipman tanıtımı ve destek

Niğde Kamp ve Karavan Derneği tarafından düzenlenen programda, hibe kapsamında alınan makine, ekipman ve malzemeler sergilendi. Törene katılan Niğde Valisi Cahit Çelik, alanda ekipmanları inceleyerek proje sorumlularından bilgi aldı.

Vali Çelik, İçişleri Bakanlığı’nın sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini artırmak amacıyla önemli destekler sağladığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu çerçevede bu yıl ilimizden toplam dört proje destek aldı. Niğde, kampçılık ve karavan turizmi açısından oldukça uygun bir il. Hem Aladağlar, hem Bolkar Dağları hem de Melendiz Dağları bu anlamda elverişli alanlar".

Projeye sağlanan desteğin büyüklüğünü vurgulayan Çelik, "502 bin lira destek kapsamında dernek üyeleri makine, ekipman ve malzeme temin ettiler. Böylece vatandaşlarımıza kampçılığı sevdirmek ve bu kültürü yaygınlaştırmak adına etkinlikler düzenleyecekler. Kendilerine hayırlı olsun diyor, belediyemize ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gelecek planları ve altyapı çalışmaları

Vali Çelik, ilerleyen dönemde Emli Vadisi ile Gebere Barajı çevresinde karavan turizmine yönelik altyapı çalışmaları yapılacağını belirtti. Ayrıca Ketençimen Tesisleri’nin altyapısının bu tür faaliyetler için elverişli olduğunu ifade ederek, "İlimiz kampçılık ve karavan açısından çok uygun bir yer. Ketençimen Tesisleri’nin altyapısı da bu tür faaliyetler için elverişli. İnşallah önümüzdeki süreçte ilimiz bu alanda daha da tanınır hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Program, bölgenin doğal potansiyelini turizme dönüştürme hedefleri doğrultusunda yapılan ekipman yatırımının ve planlanan altyapı çalışmalarının detaylarının paylaşılmasıyla tamamlandı.

