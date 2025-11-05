Niğde, kamp ve karavan turizminde öne çıkıyor

Niğde’de 502 bin lira destekli ekipman tanıtımı yapıldı. Vali Cahit Çelik, Aladağlar, Bolkar ve Melendiz Dağları’nı işaret ederek karavan altyapı çalışmalarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:37
Niğde, kamp ve karavan turizminde öne çıkıyor

Niğde, kamp ve karavan turizminde öne çıkıyor

Niğde Valiliği koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen ‘Niğde Doğanı Keşfet-Kamp ve Karavan ile Keşif Rotaları’ projesi kapsamında temin edilen ekipmanların tanıtımı amacıyla Ekipman Tanıtım Töreni gerçekleştirildi.

Ekipman tanıtımı ve destek

Niğde Kamp ve Karavan Derneği tarafından düzenlenen programda, hibe kapsamında alınan makine, ekipman ve malzemeler sergilendi. Törene katılan Niğde Valisi Cahit Çelik, alanda ekipmanları inceleyerek proje sorumlularından bilgi aldı.

Vali Çelik, İçişleri Bakanlığı’nın sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini artırmak amacıyla önemli destekler sağladığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu çerçevede bu yıl ilimizden toplam dört proje destek aldı. Niğde, kampçılık ve karavan turizmi açısından oldukça uygun bir il. Hem Aladağlar, hem Bolkar Dağları hem de Melendiz Dağları bu anlamda elverişli alanlar".

Projeye sağlanan desteğin büyüklüğünü vurgulayan Çelik, "502 bin lira destek kapsamında dernek üyeleri makine, ekipman ve malzeme temin ettiler. Böylece vatandaşlarımıza kampçılığı sevdirmek ve bu kültürü yaygınlaştırmak adına etkinlikler düzenleyecekler. Kendilerine hayırlı olsun diyor, belediyemize ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gelecek planları ve altyapı çalışmaları

Vali Çelik, ilerleyen dönemde Emli Vadisi ile Gebere Barajı çevresinde karavan turizmine yönelik altyapı çalışmaları yapılacağını belirtti. Ayrıca Ketençimen Tesisleri’nin altyapısının bu tür faaliyetler için elverişli olduğunu ifade ederek, "İlimiz kampçılık ve karavan açısından çok uygun bir yer. Ketençimen Tesisleri’nin altyapısı da bu tür faaliyetler için elverişli. İnşallah önümüzdeki süreçte ilimiz bu alanda daha da tanınır hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Program, bölgenin doğal potansiyelini turizme dönüştürme hedefleri doğrultusunda yapılan ekipman yatırımının ve planlanan altyapı çalışmalarının detaylarının paylaşılmasıyla tamamlandı.

NİĞDE’DE, NİĞDE VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL...

NİĞDE’DE, NİĞDE VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLEN “NİĞDE DOĞANI KEŞFET – KAMP VE KARAVAN İLE KEŞİF ROTALARI” PROJESİ KAPSAMINDA TEMİN EDİLEN EKİPMANLARIN TANITIMI AMACIYLA DÜZENLENEN “EKİPMAN TANITIM TÖRENİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

NİĞDE’DE, NİĞDE VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL...

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor
7
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi