Kozan'da Ev Yangını Çevreye Sıçramadan Söndürüldü

Adana Kozan'da Taş Mahallesi'nde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü; maddi hasar var, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:07
Olay ve müdahale

Adana'nın Kozan ilçesinde, Taş Mahallesi Varan Sokaktaki bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde kimsenin bulunmadığı bir anda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangından yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevreye sıçramadan kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda can kaybı bildirilmezken, evde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Ayrıca olay yerinde oturan ailenin yabancı uyruklu olduğu, yangın anında dışarıda oldukları öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

