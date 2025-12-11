Kozan'da Ev Yangını Çevreye Sıçramadan Söndürüldü

Olay ve müdahale

Adana'nın Kozan ilçesinde, Taş Mahallesi Varan Sokaktaki bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde kimsenin bulunmadığı bir anda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangından yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevreye sıçramadan kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda can kaybı bildirilmezken, evde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Ayrıca olay yerinde oturan ailenin yabancı uyruklu olduğu, yangın anında dışarıda oldukları öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

