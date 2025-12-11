İnegöl'de Güçlü Aile Güçlü Toplum Çalıştayı

İnegöl Belediyesi, aile kurumundaki çöküşe karşı harekete geçerek "Güçlü Aile Güçlü Toplum" çalıştayını gerçekleştirdi. Bursa ve İnegöl ölçeğinde alanında uzman akademisyenler, ilgili Bakanlık temsilcileri, belediye ve kamu kurumları ile STK temsilcilerinin katıldığı organizasyonda aileye yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çalıştayın Katılımcıları ve Ana Başlıkları

Etkinlik, Royal Otel'de düzenlendi ve İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Faruk Uysal başta olmak üzere çok sayıda paydaşı buluşturdu. Çalıştayda 7 ayrı masa etrafında şu konular ele alındı:

Aile içi iletişim ve psikolojik destek, Çocuk ve gençlerin desteklenmesi, Toplumsal değişme-kadın erkek eşitliği, Aile ekonomisi ve istihdam, Yaşlılar ve engellilere yönelik hizmetler, Yerel hizmetlerin iyileştirilmesi ve Güçlü aile güçlü toplum başlıkları üzerinde istişareler yapıldı.

Başkan Alper Taban'ın Mesajı

Çalıştay açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konunun önemine ve İnegöl Belediyesi'nin sorumluluğuna dikkat çekti. Başkan Taban, şöyle konuştu; "Çalıştayımız kapsamında aile özelinde konu ve konu başlıkları belirlendi. Her masada ayrı bir konu çalıştay için irdelenecek. Bunların raporları çıkarılacak. Bu konuda açıkçası Belediye neden bir çalışma yapıyor diye de düşünülebilir. Bence belediye insan için var. İnsan için bu şehri kuruyoruz. Kurduğumuz şehri yaşatmak için çabalıyoruz, eksiklerimizi gideriyoruz, insanların beklentilerini bu şehirde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ve biz her bir ferdin sağlıklı olmasını istiyoruz. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum, sağlıklı ülke olması noktasında ailemizi önemsiyoruz. Aile yapısına çok ciddi bir saldırı var dünyada. Bu saldırıyı görüyoruz. Özellikle ailelerin dağıldığını, çok kolay boşanmaların gerçekleştiğini ya da aile içerisinde birbirini çok seven, sayan insanların çok uzaklaştığını görüyoruz. Artık bilişim çağındayız diyoruz, bunun da getirdiği dezavantajlar oluyor. İntiharlar olduğunu görüyoruz. Genç, yaşlı, orta yaşlı kişiler Bunlara sadece üzülmek yetmiyor, sebeplerini bulmamız gerekiyor. Yine çok acı şekilde yaşlı insanların evlerinde vefat ettiği, ölümlerinden birkaç gün sonra tespit edildiğini görüyoruz. Önce evler ayrıldı, sonra uzaklaşıldı. Birlikteliklere ihtiyacımız var. Ama aksine daha fazla kopuşlar olduğunu görüyoruz. Evlerimizde çocukların odalarına çekildiğini, evin içinde dahi uzaklaşıldığını görüyoruz."

Başkan Taban ayrıca İnegöl'e dair verileri paylaştı: İnegöl'de geçen yıl 2109 kişi evlendi, boşanan kişi sayısı ise 550. Taban, boşanmaların çoğunlukla önemsiz sebeplerle gerçekleştiğine dikkat çekerek, ailenin onarılması ve korunması için çalıştayı düzenlediklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler ve Kaymakamlıktan Destek Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Faruk Uysal, ailenin toplumun ilk yuvası olduğunu belirterek şunları söyledi; "İnsanlığın ilk yuvası, kültürümüzün ilk mektebi, değerlerimizin ilk durağıdır. Sevginin mayasıyla yoğurulmuş, fedakarlıkla inşa edilmiş bir vatandır aile. İnegöl Belediyemizin öncülüğünde yapılan aile çalıştayı da tam olarak bu mukaddes kuruma sahip çıkmak, onu anlamak, geleceğe daha güçlü şekilde taşımak için atılmış önemli bir adımdır. Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak aileyi daha güçlü kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü bir aile ve daha güçlü bir toplum inşa edeceğimize inancımız tamdır"

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise toplumun pek çok sorununun kaynağında aile kurumundaki bozulmanın yattığını vurgulayarak, "Bugün önümüze gelen neredeyse bütün sorunların kaynağında aile kurumunun sağlıklı olmaması veya bozulmasının neticeleri olarak görüyoruz. Biz geleneksel değerleriyle yaşayan bir toplumuz. Bugün artık uzayda yerleşmenin konuşulduğu bir çağı yaşıyoruz. İki dünya arasında bir sarkaç gibi gidip gelen ve nerede tutunacağını bilemeyen bir durumdayız. Örneğin geçmişte evlilik yaşı çok daha erken iken bugün erkeklerde 29, kadınlarda 26’ya ulaşmış. Yaş ilerledikçe de aile kurumunun kurulması zorlaşıyor. Göçler, kentleşme, dijitalleşme birçok sebep bunu aslında tetikliyor. Ama aile ne kadar geç kuruluyorsa o ailenin bütün değerlerinin oluşumu da o kadar sorunlu hale geliyor. Bunu boşanma rakamlarından görüyoruz. Yine Nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Doğurganlık hızımız da düşüş eğiliminde. Yani aile kurulamazsa nüfus artmaz, nüfus artmazsa devletin ve milletin geleceği tehlikeye düşer. O kadar kıymetli ve stratejik bir konu. Devletimiz de en üst hassasiyetle bu konunun farkında. 2025 yılı aile yılı ilan edildi. Yapılan çok güzel çalışmalar var. Hepsi bu amaç için atılan adımlar" dedi.

Sonuç ve İleriye Dönük Adımlar

Çalıştayda her masa için hazırlanan raporların ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Organizasyon, İnegöl Belediyesi'nin insan odaklı belediyecilik yaklaşımının bir uzantısı olarak aile kurumunu güçlendirmeye yönelik somut adımlar atma hedefi taşıyor.

