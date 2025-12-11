DOLAR
Bursa'da Cephanelik Operasyonu: 3 Tabanca, Pompalı Tüfek ve Polise Saldırı

Bursa Yıldırım'da yapılan operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve yaklaşık 600 mermi ele geçirildi; arama sırasında yakınların polise saldırısı üzerine takviye ekip sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:04
Bursa'da cephanelik ele geçirildi, arama sırasında gerginlik yaşandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri tarafından evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve yaklaşık 600 mermi ele geçirildi.

Operasyon ve arama süreci

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda ve adli makamlardan alınan izinlerin ardından adrese baskın düzenledi. Yapılan arama ve inceleme neticesinde söz konusu silah ve mühimmat bulundu.

Arama sırasında polise saldırı: Takviye ekip sevk edildi

Ev araması sürerken, gözaltındaki şüphelilerin yakınlarının polis ekiplerine saldırması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Güvenliğin sağlanmasının ardından arama işlemleri sorunsuz şekilde tamamlandı.

2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

