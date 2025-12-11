DOLAR
Hatay'da 8 Göçmeni Kaçıran Organizasyon: 1 Tutuklama

Hatay'da Reyhanlı-Antakya kara yolunda durdurulan otomobilde <strong>8 kaçak göçmen</strong> yakalandı, organizatör tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:07
Operasyon ve Yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu Reyhanlı-Antakya kara yolunda şüpheli bir otomobil durduruldu.

Durdurulan araçta, 2’si bagajda olmak üzere 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin yakalandıkları anlar kameraya yansıdı.

İşlem ve Hukuki Süreç

Yakalanan şahıslar, polis ekipleri tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

