Yenişehir'de Yılmaz Mahallesi'ne Modern Muhtarlık

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yılmaz Mahallesi'ndeki yenileme çalışmalarının tamamlandığını ve mahalleye modern muhtarlık binası kazandırıldığını açıkladı.

Çalışma detayları

Başkan Özel, mahalledeki düğün salonu ve kültür merkezinde kapsamlı bakım, onarım ve düzenleme yapıldığını belirtti. "Yılmaz Mahallemizde vatandaşlarımızın uzun yıllardır kullandığı düğün salonu ve kültür merkezi binamızda kapsamlı bir bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdik. Binamızın iç ve dış cephe boyalarını yeniledik, yalıtım ve tamiratlarını tamamladık, kapılarını tamamen değiştirerek daha güvenli ve daha estetik bir hale getirdik" dedi.

Özel, çalışmalar içinde en kritik yatırımın muhtarlık binası olduğunu vurguladı: "Yılmaz Mahallemize ilk kez modern, işlevsel ve çağdaş bir muhtarlık binası kazandırdık. Mahalle yönetiminin kalbini oluşturan bu alan, hem muhtarımızın hizmetlerini daha sağlıklı şartlarda sunabilmesini sağlayacak hem de mahalle sakinlerimizin işlemlerini çok daha konforlu bir ortamda gerçekleştirmelerine imkân verecek. Yaptığımız yeniliklerin mahallemize uzun yıllar hizmet etmesini temenni ediyorum. Hemşehrilerimizin yeni alanlarını sağlıkla ve güzel günlerde kullanmasını diliyorum"

Muhtarın değerlendirmesi

Yılmaz Mahalle Muhtarı Şehmuz Ülgenin talebi üzerine belediye tarafından mahallede belirli noktalara hız kesici kasisler yerleştirildi. Muhtar Ülgen, "Yıllardır mahallemizin önemli bir ihtiyacı olan muhtarlık binasını Belediye Başkanımız Ercan Özel’den talep etmiştik. Başkanımız da talebimizi hemen yerine getirerek mahallemize modern bir muhtarlık hizmet alanı kazandırdı. Ayrıca mahallemizin ihtiyaç duyduğu trafik tedbirlerini de kısa sürede hayata geçirdi. Bugüne kadar tüm taleplerimize duyarlılıkla yaklaşan ve hızla yerine getiren Belediye Başkanımız Ercan Özel’e, şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

