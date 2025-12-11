DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,11 -0,56%
ALTIN
5.770,07 0,43%
BITCOIN
3.836.406,89 2,55%

Yenişehir'de Yılmaz Mahallesi'ne Modern Muhtarlık

Yenişehir Belediyesi, Yılmaz Mahallesi'nde düğün salonu ve kültür merkezini yenileyip ilk modern muhtarlık binasını açtı; yerel trafikte kasis uygulaması yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:59
Yenişehir'de Yılmaz Mahallesi'ne Modern Muhtarlık

Yenişehir'de Yılmaz Mahallesi'ne Modern Muhtarlık

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yılmaz Mahallesi'ndeki yenileme çalışmalarının tamamlandığını ve mahalleye modern muhtarlık binası kazandırıldığını açıkladı.

Çalışma detayları

Başkan Özel, mahalledeki düğün salonu ve kültür merkezinde kapsamlı bakım, onarım ve düzenleme yapıldığını belirtti. "Yılmaz Mahallemizde vatandaşlarımızın uzun yıllardır kullandığı düğün salonu ve kültür merkezi binamızda kapsamlı bir bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdik. Binamızın iç ve dış cephe boyalarını yeniledik, yalıtım ve tamiratlarını tamamladık, kapılarını tamamen değiştirerek daha güvenli ve daha estetik bir hale getirdik" dedi.

Özel, çalışmalar içinde en kritik yatırımın muhtarlık binası olduğunu vurguladı: "Yılmaz Mahallemize ilk kez modern, işlevsel ve çağdaş bir muhtarlık binası kazandırdık. Mahalle yönetiminin kalbini oluşturan bu alan, hem muhtarımızın hizmetlerini daha sağlıklı şartlarda sunabilmesini sağlayacak hem de mahalle sakinlerimizin işlemlerini çok daha konforlu bir ortamda gerçekleştirmelerine imkân verecek. Yaptığımız yeniliklerin mahallemize uzun yıllar hizmet etmesini temenni ediyorum. Hemşehrilerimizin yeni alanlarını sağlıkla ve güzel günlerde kullanmasını diliyorum"

Muhtarın değerlendirmesi

Yılmaz Mahalle Muhtarı Şehmuz Ülgenin talebi üzerine belediye tarafından mahallede belirli noktalara hız kesici kasisler yerleştirildi. Muhtar Ülgen, "Yıllardır mahallemizin önemli bir ihtiyacı olan muhtarlık binasını Belediye Başkanımız Ercan Özel’den talep etmiştik. Başkanımız da talebimizi hemen yerine getirerek mahallemize modern bir muhtarlık hizmet alanı kazandırdı. Ayrıca mahallemizin ihtiyaç duyduğu trafik tedbirlerini de kısa sürede hayata geçirdi. Bugüne kadar tüm taleplerimize duyarlılıkla yaklaşan ve hızla yerine getiren Belediye Başkanımız Ercan Özel’e, şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, YILMAZ MAHALLESİ'NDE TAMAMLANAN YENİLEME ÇALIŞMALARI...

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, YILMAZ MAHALLESİ'NDE TAMAMLANAN YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MAHALLEYE MODERN BİR MUHTARLIK BİNASI KAZANDIRILDIĞINI AÇIKLADI.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, YILMAZ MAHALLESİ'NDE TAMAMLANAN YENİLEME ÇALIŞMALARI...

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası
2
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım
3
Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü
4
81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan
5
Antalya'da Aralıkta Sıcaklık Şaşırtıyor: Geceler 8°C, Gündüzler 24°C
6
Arnavutköy'de Temizlik Görevlisi Hakkında 'Müdürü Zehirleme' İddiası: Yakınları 'Komplo' Dedi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?