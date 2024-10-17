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Nijer'de Cadde ve Meydan İsimleri Değiştirildi

Nijer, sömürge döneminden kalma cadde ve meydan isimlerini Afrikalı liderlerin adlarıyla değiştirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 02:55
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 02:55
Nijer'de Cadde ve Meydan İsimleri Değiştirildi

Nijer'de Tarihi İsim Değişiklikleri

Nijer, başkent Niamey'de, Fransız sömürge döneminden kalan cadde ve meydan isimlerini değiştirme kararı aldı. Gençlik ve Kültür Bakanlığı, ülkedeki tarihi katkılara ışık tutmak amacıyla bu değişiklikleri gerçekleştirdi.

Yeni İsimler ve Anlamları

Alınan kararla, eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle adını taşıyan bulvar, Nijer'in bağımsızlığına katkıda bulunan Djibo Bakary olarak yeniden adlandırıldı. Bunun yanı sıra, Niamey'deki Fransız komutan Parfait-Louis Monteil’in portresi, Burkina Faso'nun efsanevi lideri Thomas Sankara ile değiştirildi.

Yeni Meydan ve Marş

Ayrıca, "Francophonie Meydanı" adı, Burkina Faso, Nijer ve Mali’nin oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı Meydanı olarak değiştirildi. Nijer'in 1961'de Fransız besteci Maurice Albert Thiriet tarafından yazılan "La Nigerienne" adlı milli marşının yerine, 2023 yılında kabul edilen "Vatanın Onuru İçin (Pour l'honneur de la Patrie)" marşı kullanılmaya başlandı.

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