DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,11%
ALTIN
3.005,3 0,63%
BITCOIN
2.287.693,87 1,23%

Nijerya, Binance Yöneticisi Gambaryan'a Yönelik Suçlamaları Geri Çekti

Nijerya, Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'a yönelik suçlamaları geri çekti, beraat etti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:34
Nijerya, Binance Yöneticisi Gambaryan'a Yönelik Suçlamaları Geri Çekti

Nijerya'dan Gambaryan'a Beraat Kararı

Nijerya hükümeti, dünyaca ünlü kripto borsa Binance'in üst düzey yöneticilerinden Tigran Gambaryan’a yöneltilen tüm suçlamaları geri çekti.

Mahkeme Süreci ve Kararlar

Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de gerçekleştirilen duruşmada Gambaryan, kara para aklama ve diğer ciddi suçlamalardan beraat etti.

Avukatın Açıklamaları

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) adına konuşan avukat, Amerikalı vatandaş Gambaryan’ın yalnızca Binance’in bir çalışanı olduğunu ve olayların bu çerçevede değerlendirildiğini belirtti. Avukat, Gambaryan’ın Binance’in daha geniş mali kararlarında etkili olmadığını vurgulayarak, bu nedenlerle yöneltilen suçlamaların geri çekildiğini ifade etti.

Nijerya'daki Gözaltılar ve Soruşturmalar

Nijerya hükümeti, 28 Şubat’ta Binance’a yönelik başlattığı soruşturmalar kapsamında, Gambaryan’ın yanı sıra başka bir yönetici Nadeem Anjarwalla’yı da gözaltına almıştı. Anjarwalla, Mart ayında hapishaneden kaçarken, Gambaryan gözaltında kalmıştı.

Binance'e Erişimin Engellenmesi

Nijerya hükümeti, Şubat ayında ülkede yasa dışı para transferlerini ve yerel para birimi nairanın değer kaybını durdurmak adına Binance’e erişim engeli koymuştu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye Destek Mesajı
2
İsrail'in Hizbullah İddiası: Sahil Hastanesi ve Çevresi
3
TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Şehit ve Yaralılar Var
4
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısı ve Yayın Yasağı Hakkında Açıklama
5
BBP Genel Başkanı Destici'den TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Tepki
6
RTÜK Başkanı Şahin'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması
7
Muğla'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak