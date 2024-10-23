Nijerya, Binance Yöneticisi Gambaryan'a Yönelik Suçlamaları Geri Çekti

Nijerya'dan Gambaryan'a Beraat Kararı

Nijerya hükümeti, dünyaca ünlü kripto borsa Binance'in üst düzey yöneticilerinden Tigran Gambaryan’a yöneltilen tüm suçlamaları geri çekti.

Mahkeme Süreci ve Kararlar

Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de gerçekleştirilen duruşmada Gambaryan, kara para aklama ve diğer ciddi suçlamalardan beraat etti.

Avukatın Açıklamaları

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) adına konuşan avukat, Amerikalı vatandaş Gambaryan’ın yalnızca Binance’in bir çalışanı olduğunu ve olayların bu çerçevede değerlendirildiğini belirtti. Avukat, Gambaryan’ın Binance’in daha geniş mali kararlarında etkili olmadığını vurgulayarak, bu nedenlerle yöneltilen suçlamaların geri çekildiğini ifade etti.

Nijerya'daki Gözaltılar ve Soruşturmalar

Nijerya hükümeti, 28 Şubat’ta Binance’a yönelik başlattığı soruşturmalar kapsamında, Gambaryan’ın yanı sıra başka bir yönetici Nadeem Anjarwalla’yı da gözaltına almıştı. Anjarwalla, Mart ayında hapishaneden kaçarken, Gambaryan gözaltında kalmıştı.

Binance'e Erişimin Engellenmesi

Nijerya hükümeti, Şubat ayında ülkede yasa dışı para transferlerini ve yerel para birimi nairanın değer kaybını durdurmak adına Binance’e erişim engeli koymuştu.