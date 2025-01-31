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Nijerya'da 358 Terörist Operasyonlarla Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda 358 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:55
Nijerya'da 358 Terörist Operasyonlarla Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Terörle Mücadelede Önemli Başarı

Nijerya, bu ay gerçekleştirdiği operasyonlarla 358 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik düzenlenen bu operasyonlar, ülkenin güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Operasyonlar ve Kazanımlar

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayında ülkenin çeşitli bölgelerinde sürdürülen operasyonlar hakkında bilgiler verdi. Buba, 358 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve birçok teröristin yaralanarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonlar sırasında 431 terörist yakalanmış ve fidye amacıyla kaçırılan 249 kişi kurtarılmıştır. Ayrıca, teröristlerin barınma yerleri tespit edilerek 370 silah ve önemli mühimmat ele geçirilmiştir.

Güvenlik Güçlerinin Çabaları

Edward Buba, askerlerin ülke genelinde teröristleri ve onları destekleyen unsurları etkisiz hale getirmek için yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade etti. Buba, askerlerin vatandaşların emniyet ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli koşulları oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Boko Haram ve ISWAP'tan Süregelen Tehditler

Nijerya, uzun bir süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın düzenlediği saldırılarla boğuşmaktadır. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları sıklıkla yaşanmaktadır. Genellikle kuzeydeki köyler, okullar ve yolcular hedef alınarak fidye talep edilmektedir.

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