Nijerya'da Ansaru Elebaşına 15 Yıl Hapis

Federal Yüksek Mahkeme, Ansaru elebaşı Mahmud Usman'ı yasa dışı madencilik yoluyla örgüt finansmanından 15 yıl hapse mahkûm etti; 31 suçlama kapsamında DSS gözetiminde tutulacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 00:05
Federal Yüksek Mahkeme, Abuja

Federal Yüksek Mahkeme, ülkede faaliyet gösteren Ansaru terör örgütünün elebaşlarından Mahmud Usman'ı 15 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Mahkeme, Usman'ın yasa dışı madencilik faaliyetleriyle örgütün silah temini ve insan kaçırma eylemlerini finanse ettiğini kabul etmesi üzerine bu kararı verdi.

Yargıç Emeka Nwite, sanığın 31 ayrı terör suçlaması yönünden yargılaması tamamlanıncaya kadar Devlet Güvenlik Servisi (DSS) gözetiminde tutulmasına hükmetti.

Mahkeme kayıtlarına göre, Usman ile diğer şüpheli Abubakar Abba, 2022'de Niger eyaletindeki Wawa Kışlası'na düzenlenen ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği saldırı da dahil olmak üzere birçok eylemle suçlanıyor.

Ayrıca Usman ve Abba'nın, Nijerya ve Mali'deki terör kamplarında silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları; 2022'deki Kuje Hapishanesi baskını ile Niger'deki uranyum tesisine yönelik saldırıları planladıkları öne sürüldü.

Örgütün, Fransız mühendis Francis Collomp'un 2013'te ve 2019'da Daura kasabasının önde gelen isimlerinden Musa Umar Uba'nın kaçırılması ile birçok silahlı soygunla bağlantılı olduğu belirtildi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, son dönemde düzenlenen operasyonlarla örgüt yöneticilerinin yakalandığını duyurdu ve Usman'ı 'Ansaru'nun sözde emiri' olarak nitelendirdi.

Ocak 2012'de Boko Haram'dan ayrılarak kendi yapılanmasını oluşturan Ansaru örgütü, Nijerya'da çok sayıda saldırının faili olmakla suçlanıyor.

