DOLAR
34,26 -0,05%
EURO
37,66 -0,02%
ALTIN
2.907,93 0,08%
BITCOIN
2.151.753,74 0,37%

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 8 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:20
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 8 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Silahlı Saldırı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde meydana gelen saldırıda, yerel güvenlik güçlerine ait 8 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Tsafe bölgesindeki bir güvenlik kontrol noktasına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı ile gerçekleşti.

Saldırıya İlişkin Açıklama

Zamfara Yerel Güvenlik Gücü Komutanı Mohammed Lawal, Channels televizyonuna yaptığı açıklamada, 'Silahlı kişilerin kontrol noktasına saldırdığını' aktardı. Saldırının ardından bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmaların başlatıldığını belirtti.

Nijerya'daki Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun süredir silahlı çeteler ile terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP gibi grupların saldırıları ile mücadele etmekte. Ülkede sıkça görülen fidye için kaçırma olaylarının cezası idam olmasına rağmen, bu tür suçlar devam ederek insanların güvenliğini tehdit etmekte.

Silahlı saldırganlar genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında Önemli Mesajlar
3
Yalova Belediyesinde İş Bırakma Eylemi: Memurlar Hakkını Arıyor
4
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan Yabancı Düşmanlığına Karşı Mesaj
5
Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Evler Yeniden İnşa Edilecek
6
AK Parti'li Hasan Turan'dan Filistin'e Destek Çağrısı
7
Karabulut Ailesi Avukatından Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Açıklaması

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek