DOLAR
34,26 -0,06%
EURO
37,62 -0,03%
ALTIN
2.915,91 0,13%
BITCOIN
2.176.244,88 -1,5%

Nijerya'da Tekne Faciası: Ölü Sayısı 70'e Ulaştı

Nijerya'nın Niger eyaletinde teknenin alabora olması sonucu ölü sayısı 70'e yükselirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 01:45
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 01:45
Nijerya'da Tekne Faciası: Ölü Sayısı 70'e Ulaştı

Nijerya'daki Tekne Kazası: Ölü Sayısı 70'e Yükseldi

Nijerya'nın Niger eyaletinde, teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 70 olarak güncellendi. Olay, 1 Ekim tarihinde gerçekleşti ve kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Ulusal İç Su Yolları Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Mokwa bölgesi adındaki %strong>Gbajibo Nehri'nde yaşanan kaza sonrasında, toplamda 150 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Facia, mevlitten dönen yaklaşık 300 kişinin bulunduğu teknenin aniden alabora olmasıyla meydana geldi.

Başkan Tinubu'nun Taziye Mesajı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntüyle başsağlığı diledi ve olayın ardından üzüntülerini paylaştı. Eyalet halkı bu trajedi ile sarsılırken, kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Askerlerinin Baskını Sonucu Filistinli Ziyad Ebu Helil Hayatını Kaybetti
2
İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Asker Kaybı Yaşadı
3
Üsküdar'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
4
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 30 Eylül 2024: Su Seviyesi Düşüyor
5
İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanında Yaralılar Var
6
Karaçi'de Havalimanı Yakınında Patlama: 3 Yabancı Hayatını Kaybetti
7
Nijerya'da Tekne Faciası: 150 Kayıp

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor