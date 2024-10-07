Nijerya'da Tekne Faciası: Ölü Sayısı 70'e Ulaştı

Nijerya'daki Tekne Kazası: Ölü Sayısı 70'e Yükseldi

Nijerya'nın Niger eyaletinde, teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 70 olarak güncellendi. Olay, 1 Ekim tarihinde gerçekleşti ve kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Ulusal İç Su Yolları Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Mokwa bölgesi adındaki %strong>Gbajibo Nehri'nde yaşanan kaza sonrasında, toplamda 150 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Facia, mevlitten dönen yaklaşık 300 kişinin bulunduğu teknenin aniden alabora olmasıyla meydana geldi.

Başkan Tinubu'nun Taziye Mesajı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntüyle başsağlığı diledi ve olayın ardından üzüntülerini paylaştı. Eyalet halkı bu trajedi ile sarsılırken, kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.