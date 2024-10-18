Nijerya'da Yoksulluk Sorunu Derinleşiyor

Nijerya'da Yoksulluk Oranı Artıyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Nijerya'da, 129 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı açıklanmış durumda. Bu bilgi, Dünya Bankası Nijerya Ofisi tarafından yayımlanan bir raporda yer aldı.

Enflasyon ve Yoksulluk İlişkisi

Rapora göre, ülkede enflasyondaki artış, milyonlarca Nijeryalıyı açlık tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. Ekonomik büyümenin, enflasyonun hızına yetişememesi sonucunda yoksulluk oranı hızla tırmanış gösteriyor.

Pek Çok Ailenin Durumu Kötüleşiyor

Geçen yıl 115 milyon kişinin yoksul olduğu belirtildiğinde, bu yıl bir önceki yıla göre 14 milyon Nijeryalının daha yoksullaştığı ortaya çıktı. Bu durum ciddi bir sosyal krizin sinyallerini veriyor.

Nijerya'nın Ekonomik Sorunları

Zengin doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen, Nijerya, gelir adaletsizliği, Boko Haram terör örgütü ve silahlı çete saldırıları gibi güvenlik sorunlarıyla boğuşmakta. Bu durum, ülke ekonomisini derinden etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Göç ve Umut Arayışı

Ekonomik kriz ve güvenlik problemleri nedeniyle zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren bazı Nijeryalılar, daha iyi bir gelecek arayışında yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.