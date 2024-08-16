Nijerya Eski Merkez Bankası Başkanı Hakkında Yolsuzluk Kararı

Nijerya'da Tarihi Yolsuzluk Kararı

Nijerya'da mahkeme, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı'nın (CBN) mal varlığına el koydu.

Mahkeme Kararı ve Mal Varlığına El Koyma

Lagos Yüksek Mahkemesi, Godwin Emefiele'nin 2 milyon 45 bin dolar ile 7 araziye el konulmasına hükmetti. Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), mahkeme başvurusunda bulunarak Emefiele'ye yönelik yolsuzluk iddialarını gündeme getirmişti.

Emefiele'nin Yargılanma Süreci

Mayıs ayında da benzer bir karar doğrultusunda Emefiele'nin 5,26 milyon dolarlık mal varlığına el konulmuştu. Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Emefiele'yi Haziran 2023'te yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden almıştı.

Kasım 2023'te, EFCC tarafından Emefiele'ye yönelik 1,3 milyon dolara varan 6 dolandırıcılık ve yolsuzluk suçlamasıyla mahkeme süreci başlatıldı. Emefiele, kefalet koşullarını yerine getirerek 23 Aralık 2023'te serbest kaldı ve bu süreçte EFCC, Ocak ayında 14 maddelik yeni suç duyurusunda bulunmuştu.