Nijerya Kızılhaç, Maiduguri'deki Sel Felaketi İçin Acil Yardım Çağrısında Bulundu

Nijerya Kızılhaç Derneği'nin Acil Yardım Çağrısı

Nijerya Kızılhaç Derneği, ülkenin kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde yaşanan şiddetli sel felaketi sonrası onarım çalışmaları için 2,5 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Selin Etkileri ve İnsani Yardım Çalışmaları

Dernekten yapılan duyuruda, sel felaketinin oluşturduğu insani ihtiyaçlara acil yanıt vermek amacıyla Maiduguri’ye Afet Müdahale Ekipleri gönderileceği belirtildi. Bu ekipler, geçici barınaklar inşa edecek ve selden etkilenen bireylere psiko-sosyal destek sunacak.

Hedeflenen Yardım Miktarı

Nijerya Kızılhaç Derneği Başkanı Prens Oluyemisi Adeaga, yardım hedeflerinin 4,500 haneye ulaşmak olduğunu ve bu destek için en az 2,5 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, acil destek çağrısında bulundu.

Nijerya Kızılhaç Derneği, ülkenin kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde şiddetli sellerin neden olduğu hasarı onarmak için 2,5 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını bildirdi.