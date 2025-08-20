Nijerya'nın Katsina Eyaletinde Cami Saldırısı: 30 Ölü

Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Olayın Ayrıntıları

Malumfashi Bölge Milletvekili Aminu İbrahim, yaptığı açıklamada dün silahlı çete üyelerinin eyaletin Mantau bölgesindeki camiye düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 30 olduğunu belirtti.

Saldırı, sabah namazı için camiye gelenlere yönelik olarak gerçekleştirildi. İbrahim, camiye düzenlenen saldırıdan önce eyaletin farklı bölgelerinde de saldırılar düzenlendiğini vurguladı.

"Durum dayanılmaz bir hal aldı. Halk, bu amansız saldırılar yüzünden artık köylerinde yaşayamıyor."

Tepkiler ve Güvenlik Çağrısı

İbrahim, meclis ve eyalet hükümetini, güvenlik personeli görevlendirerek bölgede kalıcı üsler kurmaya ve halkı korumaya çağırdı.

Ulusal Güvenlik Bağlamı

Nijerya, ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.