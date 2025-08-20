DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,76 -0,11%
ALTIN
4.398,56 -0,69%
BITCOIN
4.670.272,49 -0,58%

Nijerya'nın Katsina Eyaletinde Cami Saldırısı: 30 Ölü

Katsina'nın Mantau bölgesindeki camiye düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi; milletvekili Aminu İbrahim güvenlik önlemleri çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:31
Nijerya'nın Katsina Eyaletinde Cami Saldırısı: 30 Ölü

Nijerya'nın Katsina Eyaletinde Cami Saldırısı: 30 Ölü

Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Olayın Ayrıntıları

Malumfashi Bölge Milletvekili Aminu İbrahim, yaptığı açıklamada dün silahlı çete üyelerinin eyaletin Mantau bölgesindeki camiye düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 30 olduğunu belirtti.

Saldırı, sabah namazı için camiye gelenlere yönelik olarak gerçekleştirildi. İbrahim, camiye düzenlenen saldırıdan önce eyaletin farklı bölgelerinde de saldırılar düzenlendiğini vurguladı.

"Durum dayanılmaz bir hal aldı. Halk, bu amansız saldırılar yüzünden artık köylerinde yaşayamıyor."

Tepkiler ve Güvenlik Çağrısı

İbrahim, meclis ve eyalet hükümetini, güvenlik personeli görevlendirerek bölgede kalıcı üsler kurmaya ve halkı korumaya çağırdı.

Ulusal Güvenlik Bağlamı

Nijerya, ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Çarpışma Sonrası Dereye Düşen Otomobilde Sürücü Yaralandı
2
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. Toplantısı Sona Erdi
3
Başkentte 4,5 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi: 3 Gözaltı
4
SANA'nın Lansmanı Şam'da Gerçekleşti: Hükümet ve Büyükelçiler Katıldı
5
BM'den Sert Uyarı: ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Yetkililerine Yaptırım Kararlarına 'Büyük Endişe'
6
ABD'den İsviçre Üzerinden İran'a 'Nükleer Görüşmelere Hazırız' Mesajı
7
Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği Konsolosluk Hizmetlerini Askıya Aldı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek