Nijerya'nın Kuzeydoğusunda Sel Felaketi: 230 Bin Kişi Yerinden Edildi

Nijerya'da Sel Felaketi ve Etkileri

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Nijerya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen sel felaketiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, 230 binden fazla insanın yerinden edildiği belirtildi.

Acil Yardım Çalışmaları

WFP, Borno Eyaleti'nde, sel felaketinden etkilenen topluluklara gıda yardımı sağlamak amacıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamada, bu bölgede son 30 yılın en kötü sel felaketi olarak değerlendirilen durumdan en çok etkilenen 50 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığı ifade edildi.

Felaketin Ölçeği

Nijerya'da, Eylül 2024 itibarıyla 29 eyalette 800 binden fazla kişinin sel felaketinden etkilendiği, ayrıca 550 bin hektardan fazla ekili alanın sular altında kaldığı bildirildi. Ülkede, ayrıca yaklaşık 32 milyon insanın akut açlık riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

WFP Nijerya Direktörü'nin Açıklamaları

WFP'nin Nijerya Direktörü David Stevenson, Maiduguri şehrinin çatışma, rekor gıda enflasyonu ve sel felaketleri nedeniyle bir kriz içinde olduğunu belirtti. "Borno Eyaleti'nde binlerce insan sokaklarda veya akrabalarının evlerinde barınmak zorunda kaldı. Şehir, büyük bir yıkımla karşı karşıya ve hayatları kurtarmak için acil bir küresel desteğe ihtiyacımız var," dedi.

Diğer Afrika Ülkelerindeki Durum

Afrika kıtasında, Mali, Nijerya, Etiyopya ve Nijer gibi ülkelerde son dönemde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sellerde yüzlerce insan hayatını kaybederken, on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu durum, bölgedeki insani krizi derinleştirmekte.