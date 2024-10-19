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Nijerya Ordusu Terörle Mücadelede Başarısını Sürdürüyor

Nijerya ordusu, bir haftada 101 teröristi etkisiz hale getirdi ve önemli operasyonlar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:52
Nijerya Ordusu Terörle Mücadelede Başarısını Sürdürüyor

Nijerya Ordusu Terörle Mücadele Operasyonlarında Önemli Başarılar Elde Ediyor

Nijerya ordusu, ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çeteleri hedef alarak önemli bir başarı elde etti. Son bir haftada toplamda 101 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonların Detayları

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, gerçekleştirdikleri operasyonlar hakkında bilgi vererek, aralarında Boko Haram'ın bir komutanının da bulunduğu 101 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Buba, bu süreçte 157 kişinin serbest bırakıldığını, 182 teröristin ise gözaltına alındığını ifade etti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Buba, yapılan operasyonlarda teröristlere ait 71 silah, 2 araç ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini de bildirdi. Bu gelişmeler, Nijerya'nın uzun süredir karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarına karşı verilen mücadelenin önemini vurguluyor.

Fidye İçin Kaçırmalar ve Güvenlik Endişeleri

Nijerya, silahlı çeteler ve terör örgütlerinin sürekli saldırılarına maruz kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye amacıyla kaçırma olayları sıklıkla yaşanıyor. Özellikle kuzey bölgelerdeki köyler, okullar ve yolcular, bu tür saldırılara hedef oluyor.

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