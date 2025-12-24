Nilüfer’de 4.800 m²’lik İki Kaçak İş Yeri Yıkıldı

Nilüfer’de 4 bin 800 m²’lik iki kaçak iş yeri yıkıldı

Ürünlü ve Alaaddinbey’de gerçekleştirilen operasyonlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Ürünlü ve Alaaddinbey mahallelerinde yasal süreçleri tamamlanan iki kaçak iş yerinin yıkımını gerçekleştirdi. Toplamda 4 bin 800 metrekarelik alana sahip yapılar belediye ekipleri tarafından söküldü.

Belediye yetkilileri, tarım alanlarını koruma, kaçak yapılaşma ile mücadele ve kent estetiğini gözeten çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Hem vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirildiği hem de saha ekiplerinin kontrolleriyle tespit edilen yapılar, ilgili idari ve yasal işlemler tamamlandıktan sonra yıkılıyor.

Uygulanan yıkım operasyonunda Ürünlü Mahallesi’ndeki yapı 600 metrekare, Alaaddinbey’deki yapı ise 4 bin 200 metrekare alana sahipti. Alaaddinbey’deki yapının içinde malzeme bulunmasına rağmen yıkım planlandığı şekilde yürütüldü.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonlar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Nilüfer Belediyesi yetkilileri, kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

