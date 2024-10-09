DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,58 0,25%
ALTIN
2.882,84 0,06%
BITCOIN
2.129.211,74 0,22%

Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton'dan Yapay Zeka Uyarısı

Geoffrey Hinton, yapay zeka teknolojilerinin güvenlik tehditleri hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:55
Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton'dan Yapay Zeka Uyarısı

Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Geoffrey Hinton'dan Uyarılar

Geoffrey Hinton, yapay sinir ağları ve makine öğreniminin temellerini atan çalışmaları nedeniyle 2024 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Irish Examiner'ın haberine göre, Hinton, bu başarıdan sonra yaptığı açıklamalarda yapay zeka teknolojilerinin denetimsiz bırakılmasının ciddiyetine dikkat çekti.

Siber Tehditler ve Kontrollü Gelişim

Hinton, yapay zekanın denetlenmediği takdirde siber saldırılar ve dolandırıcılık gibi riskler doğurabileceğini vurgulayarak, "Etrafınıza bakarsanız, daha zeki sistemlerin daha az zeki sistemler tarafından kontrol edildiği pek az örnekle karşılaşırsınız. Bu yeni yapay zeka sistemleri bizden daha akıllı hale geldiğinde kontrolü ele alabilir mi?" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca, birçok araştırmacının önümüzdeki 20 yıl içinde yapay zekanın insanlardan daha akıllı olmasının olası olduğunu öngördüğünü belirtti.

Nobel Ödülü ve İyilikseverlik

Dün Nobel Fizik Ödülü'nü alması karşısında hâlâ şaşkın olduğunu dile getiren Hinton, "Nobel Komitesi'nin yapay sinir ağları alanında kaydedilen ilerlemeyi tanımasından büyük memnuniyet duyuyorum." dedi. Ödül ile birlikte yaklaşık 1 milyon avro tutarındaki ödülünü, "sosyalleşme, öğrenme, dikkat, duygu durumu ve diğer zihinsel işlevlerde farklılıklar olan nöroçeşitliliğe sahip genç yetişkinlere iş imkanı sunan hayır kurumlarına" bağışlayacağını açıkladı.

Hinton, ayrıca ABD ordusunun fonunu kabul etmeyerek, araştırmalarına Kanada'da devam etmeyi seçti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Eleştirisi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Hakları Üzerine Açıklamalarda Bulundu
3
Gazze'nin Kuzeyinde Filistinlilerin Kararlılığı
4
Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton'dan Yapay Zeka Uyarısı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şiddete Sıfır Tolerans Vurgusu
6
Hadera'da Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor