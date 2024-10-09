Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton'dan Yapay Zeka Uyarısı

Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Geoffrey Hinton'dan Uyarılar

Geoffrey Hinton, yapay sinir ağları ve makine öğreniminin temellerini atan çalışmaları nedeniyle 2024 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Irish Examiner'ın haberine göre, Hinton, bu başarıdan sonra yaptığı açıklamalarda yapay zeka teknolojilerinin denetimsiz bırakılmasının ciddiyetine dikkat çekti.

Siber Tehditler ve Kontrollü Gelişim

Hinton, yapay zekanın denetlenmediği takdirde siber saldırılar ve dolandırıcılık gibi riskler doğurabileceğini vurgulayarak, "Etrafınıza bakarsanız, daha zeki sistemlerin daha az zeki sistemler tarafından kontrol edildiği pek az örnekle karşılaşırsınız. Bu yeni yapay zeka sistemleri bizden daha akıllı hale geldiğinde kontrolü ele alabilir mi?" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca, birçok araştırmacının önümüzdeki 20 yıl içinde yapay zekanın insanlardan daha akıllı olmasının olası olduğunu öngördüğünü belirtti.

Nobel Ödülü ve İyilikseverlik

Dün Nobel Fizik Ödülü'nü alması karşısında hâlâ şaşkın olduğunu dile getiren Hinton, "Nobel Komitesi'nin yapay sinir ağları alanında kaydedilen ilerlemeyi tanımasından büyük memnuniyet duyuyorum." dedi. Ödül ile birlikte yaklaşık 1 milyon avro tutarındaki ödülünü, "sosyalleşme, öğrenme, dikkat, duygu durumu ve diğer zihinsel işlevlerde farklılıklar olan nöroçeşitliliğe sahip genç yetişkinlere iş imkanı sunan hayır kurumlarına" bağışlayacağını açıkladı.

Hinton, ayrıca ABD ordusunun fonunu kabul etmeyerek, araştırmalarına Kanada'da devam etmeyi seçti.