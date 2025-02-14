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Norveç Başbakanı Store'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e Göç Eleştirisi

Norveç Başbakanı Store, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in göç konusundaki eleştirilerine yanıt vererek, Avrupa için sınır kontrolünün önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:42
Norveç Başbakanı Store'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e Göç Eleştirisi

Norveç Başbakanı Store’dan Sert Tepki

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Avrupa'nın göç sorununa dair yorumlarını eleştirerek, sınır kontrolünün Avrupa'daki her ülke için kritik bir mesele olduğunu ifade etti.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Açıklamalar

Store, Almanya'nın Münih kentinde, 61. Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC 2025) düzenlenen "Demokratik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi" panelinde konuştu. Vance'in Avrupa'daki düzensiz göçü durdurma çağrısını değerlendiren Store, "Avrupa'daki göçe odaklanmıyormuşuz gibi konuşuyor. Sınır kontrolü Avrupa'daki her ülke için önemli bir konu. Biz kontrollü göç istiyoruz." şeklinde kendini ifade etti.

Ukrayna Göçmenleri Gerçeği

Vance'in Avrupa'daki artan göçmen sayısı hakkında yaptığı açıklamalara yanıt veren Store, "Bu göçmenler Ukrayna'dan geldi. Polonya 2 milyondan fazla Ukraynalıyı ülkesine kabul etti çünkü ortada bir savaş var. Bu durumu ele almıyor, bu da gerçekliği tam yansıtmıyor." dedi.

İfade Özgürlüğü Üzerine Düşünceler

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in ifade özgürlüğüyle ilgili sözlerine atıfta bulunan Store, "Ukrayna'da, Rusya'da, Çin'de yaşananların, Avrupa'daki ifade özgürlüğünün kaybolmasından daha az önemli olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Ekonomik Sorunlara Değindi

Store, önceliklerinin alım gücü olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü sağlanmadığı müddetçe diğer konuların önemsiz olduğunu vurguladı. Enflasyon oranlarının dengesizliğinin toplumsal istikrarı tehdit ettiğini ifade eden Store, hükümetinin enflasyonu kontrol altına almak için çaba sarf ettiğini belirtti.

Vance'in Eleştirileri

Vance, MSC 2025'te yaptığı konuşmada, “Bugün kitlesel göçten daha acil bir sorun yok.” diyerek Avrupalı yetkililere düzensiz göçü durdurma çağrısını yineledi. Almanya'daki göçmen sayısına dikkat çeken Vance, "Bu kıtadaki hiçbir seçmen, milyonlarca denetlenmemiş göçmene kapıları açmak için sandık başına gitmedi." dedi.

Vance ayrıca, Avrupa'nın ifade özgürlüğü gibi temel değerlerinden geri çekilme ivmesine dikkat çekerek, "Ne yazık ki bugün Avrupa’ya baktığımda, Soğuk Savaş'ın galiplerinin başına ne geldiğini bazen çok net anlayamıyorum." şeklinde eleştirilerini sürdürdü.

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