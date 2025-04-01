Norveç'te Alman Uzay Roketinin İflakı Çevre Endişelerini Artırdı

Norveç'te, Almanya merkezli Isar Aerospace tarafından üretilen Spectrum uzay roketinin, 30 Mart'taki kalkışından hemen sonra infilak etmesi, ülkedeki çevresel endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Andoya Uzay Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma, roketin havada 30 saniye kaldıktan sonra patlayarak Norveç'in kıyılarına düşmesine yol açtı. Bu durum, çevre kirliliği ve ekosistem üzerindeki potansiyel olumsuz etkiler konusunda farklı yorumların yapılmasına sebep oldu.

Çevre ve Balıkçılar Endişeli

Norveçli Kızıl Parti yetkilisi Geir Jorgensen, patlama sonrası çevreye olan etkilerin araştırılması gerektiğini vurguladı. Jorgensen, "Bunun, hassas bir bölgedeki deniz ortamı üzerinde büyük olumsuz bir etki oluşturacağına inanmak için nedenlerimiz var," dedi.

Ayrıca, patlama sonrası roketin yakıt yükünün denize döküldüğü endişelerini de dile getiren Jorgensen, fırlatma şirketinin durumu "örtbas etmeye çalışabileceği" eleştirisinde bulundu. Bölgedeki balıkçılar ise bu olay hakkında kaygılarını paylaştı.

Balıkçı Yngve Larsen, Andoya Adası'nın Norveç kıyılarındaki en savunmasız yerlerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bölgede balık popülasyonunun azaldığını gördük," ifadelerini kullandı. Larsen, fırlatma şirketinin sadece olumlu ekonomik faydaları öne çıkardığını, olumsuz etkilerin tartışılmasına ise daha az ilgi gösterildiğini savundu.

Andoya Uzay Üssü'nden Açıklama

Andoya Uzay Üssü yetkilisi Ingrid Hanssen, roket kazasının olası çevresel etkileri konusunda yaptıkları açıklamada, fırlatmanın "tanımlanmış güvenlik alanı dahilinde ve güvenlik prosedürlerine uygun şekilde" gerçekleştirildiğini belirtti. Hanssen, infilakın "kirliliğe neden olmasının beklenmediğini" ifade ederek, roketin sığ su alanına düştüğünü ve büyük bir balık tutma alanı olmadığını vurguladı.

Olayın Detayları

Spectrum roketinin, Andoya Uzay Üssü'nden 30 Mart'ta yapılan fırlatma sırasında yüksek bir patlama sesi duyulmuş ve roket, yaklaşık 50 ton ağırlığıyla fırlatma rampasının yakınına düşmüştü. Andoya Space, roketin okyanusa düştüğünü ve kimsenin zarar görmediğini bildirdi. Çevresel ve maddi hasarların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hala sürdürülmektedir. Roketin düşüş nedeni hakkında henüz resmi bir bilgi verilmemiştir.