Nuh Yılmaz New York’ta BM 80. Genel Kurulu'nda Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta toplantılara katılarak UNRWA ve bölgesel konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 23:57
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde çeşitli toplantılara katılarak diplomatik temaslarda bulundu.

BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Toplantısı

Yılmaz, BM Yerleşkesi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu’nun 15. Bakanlar Toplantısı'nda hitap etti.

UNRWA ve Filistin Meselesi

Yılmaz, Birleşmiş Milletler'in Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Bakanlar Toplantısı'na katılarak, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya yönelik kararının İsrail’in işgal ve ilhak politikasında yeni bir aşamaya işaret ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin, Filistinlilerin meşru haklarının korunması amacıyla UNRWA, bölgesel ortaklar ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini yineledi.

İkili Görüşme

Bakan Yardımcısı Yılmaz ayrıca Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni ile bir araya gelerek bölgesel konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Yılmaz'ın New York'taki temasları Türkiye'nin bölgesel ve küresel diplomasi gündemini desteklemeye yönelik adımlar içerdi.

