DOLAR
41,18 -0,01%
EURO
48,11 -0,07%
ALTIN
4.690,36 0,51%
BITCOIN
4.558.742,41 1,3%

Numan Kurtulmuş: Sivas Kongresi'nin 106. Yılı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 106. yılı mesajında birlik, bağımsızlık ruhu ve Milli Mücadele'nin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:37
Numan Kurtulmuş: Sivas Kongresi'nin 106. Yılı Mesajı

Numan Kurtulmuş: Sivas Kongresi'nin 106. Yılı Mesajı

Sivas Kongresi'nin önemi vurgulandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, İstiklal mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ile 106 yıl önce Cumhuriyetin temellerinin atıldığını, "bağımsızlık ruhu ve millet iradesi"nin Milli Mücadele'nin manifestosu olarak tarihe kazındığını belirtti.

"O gün Sivas'ta ortaya konan birlik ve beraberlik ruhu, milletimizin esaret zincirlerini kırarak özgür bir ülkeyi yeniden inşa edebileceğini en net şekilde tüm dünyaya göstermiştir. Bugün ise biz, şanlı ecdadımızın bu köklü mirasını geleceğe taşımayı vazife biliyor, aziz milletimizden aldığımız güçle, hürriyet ve istiklalimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, birlikte bağımsızlık mücadelesi verdiği Sivas Kongresi'nin delegelerini ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum."

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti
2
Google servislerine erişim sorunu: Türkiye dahil birçok ülke etkilendi
3
Türkiye'nin Plastik Kirliliğiyle Mücadelesi: 44 Eylemlik Yol Haritası
4
Google Kesintisi: Sayan'dan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne Rapor Talebi
5
Gazze'de 3. Yıl: 785 Bin Öğrenci Eğitimden Mahrum
6
Bartın'da Deniz Kirliliği: VOLGA-DON 5021'in Şirketine 10 milyon 918 bin 908 TL Ceza
7
Giresun (Tirebolu) Silahlı Kavgada 1 Şüpheli Daha Tutuklandı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor