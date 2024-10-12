Nurullah Yenihan'dan Hazreti Muhammed'in Hayatı Animasyon Filmi

Hazreti Muhammed'in Hayatı Animasyon Filmi Yolda

Tanınmış yapımcı Nurullah Yenihan önderliğinde, Siyah Martı animasyon stüdyosu, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan bir animasyon filmi üzerinde çalışıyor. Yenihan, bu kapsamda çok değerli danışmanlık aldıklarını vurguladı.

Animasyon Sektöründeki Zorluklar

Yenihan, Türkiye'deki animasyon sektörünün zorlu bir dönemden geçtiğini, Kovid-19 salgını sonrası seyirci sayısında da belirgin bir düşüş yaşandığını ifade etti. Üretim kapasitesinde yaşanan gerilemenin çeşitli nedenleri olduğuna dikkat çeken Yenihan, özellikle oyun sektöründeki değişimlerin bu alanda etkili olduğunu belirtti.

Üçleme Projesi: 'El-Emin', 'El-Nebi', 'El-Veda'

Filmin senaryo aşamasında, 'El-Emin', 'El-Nebi' ve 'El-Veda' adlı üçleme şeklinde kurgulandığını söyleyen Yenihan, bu projede çocukların ilgisini çekmek için mizahi unsurlar kullanıldığını bildirdi. Toplamda 120 diyaloglu karakterin yer alacağı yapımda, yüksek kalite hedeflendiği belirtildi.

Uluslararası Hedefler

Yenihan, filmin, Müslüman coğrafya dışında da izlenmesini ve dikkat çekmesini istediklerini dile getirdi. Senaryosu, müziği ve görsel içeriği ile kaliteli bir yapıma ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Vizyon Tarihleri ve Yeni Projeler

Filmin 5 Eylül 2025 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Aynı zamanda, 'Tay' serisinin üçüncü filmi 'Tay: Endülüs' 2025'te izleyici ile buluşacak. 'Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu' ve 'Zatonya' gibi başka projeler de yolda.