Nusaybin'de İtfaiye, Demir Korkulukta Sıkışan Güvercini Kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde demir korkuluğa sıkışan bir güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

Olay ve müdahale

Olay, 8 Mart Mahallesi'nde, Şehidül Harameyn Cami karşısındaki bir binanın demir korkuluğunda meydana geldi. Güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaptığı titiz çalışma sonucu güvercini bulunduğu yerden çıkardı.

Sonrası ve mahalle tepkisi

Kontrol edilen güvercin, kısa süreli sağlık muayenesinin ardından yeniden doğaya salındı. Mahalle sakinleri, hızlı ve hassas müdahalelerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

