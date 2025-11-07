Nusaybin'de İtfaiye Demir Korkulukta Sıkışan Güvercini Kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde demir korkuluğa sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı ve doğaya salındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:54
Nusaybin'de İtfaiye Demir Korkulukta Sıkışan Güvercini Kurtardı

Nusaybin'de İtfaiye, Demir Korkulukta Sıkışan Güvercini Kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde demir korkuluğa sıkışan bir güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

Olay ve müdahale

Olay, 8 Mart Mahallesi'nde, Şehidül Harameyn Cami karşısındaki bir binanın demir korkuluğunda meydana geldi. Güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaptığı titiz çalışma sonucu güvercini bulunduğu yerden çıkardı.

Sonrası ve mahalle tepkisi

Kontrol edilen güvercin, kısa süreli sağlık muayenesinin ardından yeniden doğaya salındı. Mahalle sakinleri, hızlı ve hassas müdahalelerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN GÜVERCİN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN GÜVERCİN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI

İHBAR ÜZERİNE KISA SÜREDE BÖLGEYE GELEN EKİPLER, YAPTIKLARI TİTİZ ÇALIŞMA SONUCU GÜVERCİNİ...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı