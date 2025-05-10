Obezite, Alzheimer Riskini Artırıyor

Obezite ve Alzheimer Arasındaki Korkutucu Bağlantı

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Alzheimer hastalığının beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Tarhan, obezitenin Alzheimer riskini artıran önemli bir faktör olduğunu belirtti.

4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi'nde Önemli Açıklamalar

Prof. Dr. Tarhan, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen ve “Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik” temasıyla devam eden kongrede, “Gıda Kimyasından Beyin Kimyasına: Beyin-Besin İlişkisi” konusunu ele aldı. Tarhan, gıda kimyası ve insan beyni arasındaki ilişkinin iki temel açıdan ele alındığını dile getirerek, bunlardan birinin “beyin-bağırsak aksı” diğerinin ise “nöro beslenme” olduğunu vurguladı.

Yapılan araştırmalara göre, tüketilen besinlerin davranış ve kişilik üzerinde etkili olduğunu dile getiren Tarhan, bu etkilerin epigenetik mekanizmalarla nesiller boyu aktarılma potansiyeli taşıdığını belirtti. Haz odaklı yaşam tarzını eleştirerek, bu tarzın serotonin seviyelerini düşürdüğünü ve depresyonu artırdığını ifade etti.

Mikroplastikler ve Obezitenin Beyin Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Tarhan, beyinde mikroplastiklerin tespit edildiğini ve bunun global kirlenmenin endişe verici sonuçlarından biri olduğunu açıkladı. Beyne ulaşmasının kolay olduğunu ifade eden Tarhan, gıda katkı maddelerinin vücutta yağ dokusunda birikme riski taşıdığını belirtti.

Alzheimer ve Yalnızlık

Alzheimer hastalığının yalnızlık gibi sosyal faktörlerden de etkilendiğine dikkat çeken Tarhan, obezitenin Alzheimer hastalarında sıkça görülen bir durum olduğunu vurguladı. Obezitenin, beyindeki hücrelerin erken yıpranmasına sebep olarak Alzheimer riskini artırdığını söyledi.

“Obezite sadece fiziksel sağlık için değil, beyin sağlığı açısından da kritik bir risk faktörüdür. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenme, bu konuda büyük bir tehlike arz ediyor” diyerek, bu tarz beslenmeyi nitelendirerek “bilinçli intihar” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Obezite Sorunu

Duygusal yeme tarzının obeziteye yol açtığını belirten Tarhan, Türkiye'nin obezite yaygınlığında dünya genelinde üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Ayrıca, beslenme ile kimya arasındaki ilişkinin önemine” dikkat çekerek, geleceğin nörokimyada bulunduğunu, açlık ve tokluğu etkileyen yeni ilaçların buradan keşfedileceğini sözlerine ekledi.

Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle bu yıl "Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam ediyor. Kongre kapsamında gerçekleştirilen özel oturuma konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan (solda), "Gıda Kimyasından Beyin Kimyasına: Beyin-Besin İlişkisi" konusunu ele aldı.

Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle bu yıl "Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam ediyor. Kongre kapsamında gerçekleştirilen özel oturuma konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan (solda), "Gıda Kimyasından Beyin Kimyasına: Beyin-Besin İlişkisi" konusunu ele aldı.