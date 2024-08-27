OCHA'dan Gazze Şeridi Açıklaması: Tahliye Talepleri Yetersiz

OCHA'dan Gazze Şeridi Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi topraklarının yalnızca %11'inin tahliye edileceği yönünde bir talep olmadığını bildirdi. OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'deki bu duruma rağmen insani yardım operasyonlarının sürdüğünü ifade etti.

BM Haftalık Basın Toplantısı

OCHA Sözcüsü Laerke, BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris'in de katıldığı haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Laerke, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Deyr el-Balah bölgesinde 19 mahallede tahliye emirleri yayınladığını belirtti. Bu tahliyelerin, iç savaş nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı alanları da kapsadığını vurguladı.

İnsani Yardımın Sürekliliği

Laerke, BM'nin Gazze'deki insani yardım operasyonlarının durdurulması yönünde bir kararın alınmadığını, bu nedenle mümkün olan yerlerde çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. OCHA, %11'lik tahliye oranı ile insani yardım çalışmalarını sürdürmekte kararlı.

Hastane Durumu

DSÖ Sözcüsü Harris, Aksa Şehitleri Hastanesi ile ilgili bir soru üzerine, hastanelerin tahliye emirleri nedeniyle zor günler geçirdiğini ve yağma olaylarına maruz kaldığını belirtti. Hastanede kaç hasta bulunduğuna dair net bir veriye ulaşamadıklarını söylediler.

Durov’un Gözaltına Alınması

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasani, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltına alınmasının ardından durumu takip ettiklerini ifade etti. Ancak, mevcut bilgi yetersizliği nedeniyle bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmanın erken olduğunu belirtti.