Öğretmenlerin Rolü: Siber ve Cinsel Zorbalığa Karşı Yeni Adımlar

İzmir Öğretmen Akademileri Programında Önemli Açıklamalar

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İzmir Öğretmen Akademileri programında yaptığı konuşmada, öğretmenlerin siber ve cinsel zorbalığa karşı öğrencilerin psikolojilerini güçlendirmek için gerekli adımları atması gerektiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı ve Eğitim Reformları

Yelkenci, İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen programda, "Türkiye Yüzyılı'nda Öğretmen" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimdeki reform tartışmalarının uzun bir zamandır sürdüğünü ifade eden Yelkenci, "Endüstri 4.0 devriminin eğitim alanını etkilediğini ve bu meselelerin yaklaşık 30 yıldır tartışıldığını" söyledi.

Beceri Odaklı Eğitim Modeli

Öğrencilere düşünme becerisi, sosyal ve duygusal okuryazarlık kazandırmanın önemli olduğuna vurgu yapan Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu sorunlara yanıt aradığını belirtti. "Bu model, veriye dayalı tahmin etme, veri analizi ve algoritmik düşünme becerilerini içermektedir," diyerek, yapay zekanın eğitime entegrasyonu konusunda ülkenin öncü olması gerektiğini dile getirdi.

Dijital Teknolojinin Önemi

Dijital teknolojinin öğretmenler aracılığıyla daha etkili bir şekilde benimsenebileceğini ifade eden Yelkenci, görsel öğrenim stillerinin giderek daha fazla ön plana çıktığını ve bunun zafiyetler yarattığını belirtti. Öğrencilerin görseller üzerinden bilgi ediniminde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, bu durumu idrak bozulması olarak tanımladı.

Öğrencilerin Psikolojik Güçlenmesi

Yelkenci, öğretmenlerin, öğrencilerin siber ve cinsel zorbalığa karşı maneviyatlarını güçlendirecek stratejiler geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. "Önce kendimizi inşa edeceğiz, sonra öğrencilere fayda sağlayacağız" diyerek, eğitim alanında çatısı altında yeni bir nesil oluşturma hedefinde olduklarının altını çizdi.

Yeni Uygulamaların Tanıtımı Bekleniyor

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli, öğrenme izlenimini takip eden programın tanıtımının da çok yakında yapılacağı bilgisini veren Yelkenci, il genelindeki eğitim uygulamaları ile ilgili bilgiler de paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdüründen Destek Açıklamaları

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kentteki eğitim çalışmaları ve okul temizlik durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yahşi, bakanlık yetkililerinin bu konudaki hassasiyetini bildiklerini dile getirerek teşekkürlerini sundu. Ayrıca, Yelkenci'ye İzmir Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri tarafından hazırlanan geleneksel bir hediye takdim etti.