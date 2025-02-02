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Okullarda Yarıyıl Tatilinin Ardından İlk Ders Zili Çalıyor

Türkiye'de 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından yarın ikinci döneme başlayacak.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 09:18
Okullarda Yarıyıl Tatilinin Ardından İlk Ders Zili Çalıyor

Türkiye Genelinde Okullar Yeniden Açılıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Duyuruları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 1,2 milyon öğretmen ile birlikte, bu eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başladı. Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte eğitim alacaklar. İkinci dönemin ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Psikososyal Destek Eylem Planı

Yarının başlangıcıyla birlikte, MEB, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası, okullarda Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı. Bu plan dahilinde, uzman rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı olarak gelişebilecek travma sonrası stres bozuklukları ile başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.

İl ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, Bakanlık koordinasyonunda, zorlayıcı yaşam olayları sonrası ailelere ve çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacaklar.

Öğretmenler İçin Psikoeğitim Programı

Ayrıca, öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarının etkileriyle başa çıkma becerilerini güçlendirmek amacıyla Bakanlıkça hazırlanan "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı" kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

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