DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,71 -0,21%
ALTIN
2.967,93 -1,14%
BITCOIN
3.324.765,06 -1,04%

Okyanus Isınması Deniz Ekosistemini Değiştiriyor

Küresel ısınmanın etkisiyle okyanuslardaki sıcaklıklar artarken, bu durum deniz canlılarının göçünü ve ekosistem değişimini hızlandırıyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:04
Okyanus Isınması Deniz Ekosistemini Değiştiriyor

Okyanuslardaki Isınma, Deniz Ekosistemini Yeniden Şekillendiriyor

California San Diego Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lisa Levin, küresel ısınma nedeniyle artan okyanus sıcaklıklarının deniz canlılarını daha soğuk bölgelere göç etmeye zorladığını ve bu durumun okyanus ekosistemlerini değiştirdiğini açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) verilerine göre, 2024'ün ilk 10 ayında dünya genelindeki ortalama sıcaklık, son 175 yılın ortalamasının 1,94 derece üzerinde kaydedildi. Ayrıca, deniz yüzey suyu sıcaklığında da ortalamanın 0,99 derece üzerindeki seyrettiği bildirildi. Bu rakamlar, yılın ilk 10 ayının en sıcak dönem olduğunu ortaya koyuyor.

Isınma ve Ekosisteme Etkileri

Levin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde (COP29), denizlerdeki ısınmanın etkileri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Küresel ısınmanın 1,5 derece eşiğine yaklaştığını ve bu süreçte gidişatın değiştirilmesinin insanların kontrolünde olduğunu belirtti. El Nino olayının etkisi altındaki yıllarda bu ısınmanın daha da şiddetlendiğini vurguladı.

Prof. Dr. Levin, yükselen deniz seviyesi ile birlikte kıyılarda habitat kaybı ve sel tehlikesi yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Okyanuslardaki sıcaklıkların yükselmesi, birçok deniz canlısının göç etmesine neden olmakta ve bu durum onların hayatta kalma şansını azaltmaktadır.

Mercanlar ve Balık Göçleri

Mercanların, sıcak suya dayanım göstermekte zorlandığını ifade eden Levin, hareket kabiliyetine sahip olmayan mercanların karardığını ve bu durumun ekosistem için tehdit oluşturduğunu söyledi. Ancak, Kızıldeniz’de sıcak sularda yaşayabilen mercan türlerinin bu krizi aşabileceğinin altını çizdi.

Tuna balığı gibi göç eden türlerin, iklim değişikliğinin etkisiyle Kuzey'e doğru hareket ettiğini kaydeden Levin, Pasifik adalarındaki bazı halkların, bu balıkların uluslararası pazarda kaybedecekleri gelirin ciddi boyutlarda olabileceğini vurguladı.

Gelecekte Olası Senaryolar

Okyuslardaki ısınmanın, oksijen seviyelerini düşürmesiyle birlikte birçok deniz canlısının uygun habitat bulmada zorluk yaşayabileceğini belirten Levin, bazı türlerin daha sığ sulara yönelmek zorunda kaldığını ifade etti. Okyanus ekosistemindeki bu yeniden dağılım, tüm türlerin dengelerini etkileyerek ekosistem üzerinde büyük değişiklikler yaratabilir.

Levin, uluslararası iklim müzakerelerinde okyanusunda ısınma sorununa daha fazla odaklanılmasını umduğunu, özellikle COP30'un Brezilya'da yapılmasının bu mesele için yeni bir fırsat yaratabileceğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran ve Avrupa, Nükleer Müzakerelerde İlk Adımı Atıyor
2
Myanmarlı Aktivist, UCM'nin Tutuklama Talebini Yetersiz Buldu
3
Huawei HarmonyOS NEXT ile Teknoloji Yarışında Yeni Bir Dönem Başlattı
4
Ankara'da Trafik Sorununa Çözüm: Sıkışıklık Ücretlendirmesi ve Mesai Saati Değişikliği Önerisi
5
Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı
6
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 4 İşçi Temsilcisi Olacak
7
Kaybolan Kanadalı Kampçı Sam Benastick Haftalar Sonra Bulundu

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor