Ömer Çelik'ten ABD'nin Mahmud Abbas'ın Vizesi Kararına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Mahmud Abbas ve Filistinli yetkililerin BM Genel Kurulu vizelerini iptal etmesini "adaletsiz" ve diplomasiye zarar verici buldu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:47
Ömer Çelik'ten ABD'nin Mahmud Abbas'ın Vizesi Kararına Sert Tepki

Çelik: "Diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD yönetiminin eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır." ifadesini kullandı.

Kararı değerlendiren Çelik, bu uygulamanın BM'nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olma işlevini tahrip ettiğini belirtti. Çelik, BM'nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoritenin engellenmesinin BM'yi anlamsız kılma çabası olduğunu vurguladı.

Çelik, "İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında Filistin'in susturulmaya çalışılması barış çabalarına zarar verecektir." ifadelerini kullandı. Ayrıca alınan kararda, Filistin Yönetimi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin ve Filistin Devleti'nin tanınması çabalarını sonlandırmasının talep edilmesinin "her açıdan haksız ve hukuksuz" olduğunu belirtti.

Çelik sözlerini, Cumhurbaşkanımızın ifadelerine atıf yaparak sürdürdü: "Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi, 'Dünya beşten büyüktür' ve kimse Filistin'in sesini susturamayacaktır." Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir." dedi.

