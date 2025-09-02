Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye Sürecine Yönelik Sabotajlara Karşıyız

AK Parti MYK değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından parti genel merkezinde açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

Terörsüz Türkiye ve sabotaj uyarısı

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin Suriye'ye ilişkin açıklamalarını anımsatarak, iki liderin de "Terörsüz Türkiye" süreci için en vurgulu ve net ifadeleri kullandığını belirtti. Çelik, sürecin amacına ulaşmasına yönelik risklere karşı şu ifadeyi kullandı:

"Terörsüz Türkiye sürecinin ve terörsüz bölge sürecinin hedeflerine ulaşmasını nasıl arzuluyorsak, terörsüz bölge sürecinin ve Terörsüz Türkiye sürecinin birtakım sabotajlarla engellenmeye, ertelenmeye ya da manipüle edilmeye dönük herhangi bir durumla karşı karşıya kaldığımızda da ona da o kadar karşıyız."

Sabotaj eğilimlerinin görülmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini aktaran Çelik, "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz." ifadesinin bu duruma işaret ettiğini söyledi.

SDG ve Suriye değerlendirmesi

Çelik, Devlet Bahçeli'nin sözlerini de hatırlatarak, 'silah bırakıp da merkezi hükümete katılmayan, yani Şam hükümetiyle yapılan anlaşmaya uymayan bir SDG'nin aslında siyonist planın parçası olacağını ve ihanet içerisinde olduğunu' söylediğini aktardı. Bu açıklamaların, sürecin sabote edilmesine yönelik adımları ve Suriye'yi kaosa sürüklemek isteyen siyasi yaklaşımları ortaya koyduğunu vurguladı.

Güvenlik ve meclisin rolü

Çelik, TBMM'de kurulan komisyonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet kurumlarına verdiği talimatların, siyasi partilerin desteğinin ve sahadaki Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı hareketliliğinin, meselenin çok boyutlu ve entegre bir şekilde yönetildiğini gösterdiğini söyledi. Türkiye açısından konunun birinci dereceden milli güvenlik tehdidi olarak görüldüğünü belirtti.

Yerel yönetim ve ademimerkeziyet uyarısı

TBMM çalışırken PKK'nın kendisini feshetme sürecinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, ademimerkeziyet veya Şam'la yapılan anlaşmaya uymama gibi yaklaşımların "alt yazısında bir terör devletçiği arayışı" barındırdığını ifade etti. Çelik, Cumhur İttifakı tarafından savunulan iradenin bölgede tüm halkların, mezhep gruplarının ve etnik unsurların kazanımı yönünde olduğunu söyledi.

Sağlıkta skandal: Konya vakası

Çelik, Konya'da bir doktorun kadın bir hastayı kıyafeti nedeniyle muayene etmemesini kesinlikle kabul edilemez bulduğunu söyledi. Hekimlik mesleğinin buna uygun olmadığını belirterek, "Bir hekim, bir hastaya baktığı zaman onun cinsiyetini görmez, kılık kıyafetini görmez..." gibi ifadelerle davranışın uygunsuzluğunu vurguladı ve bu tür tekil olayların Türk hekimliğinin genelini yansıtmadığını kaydetti.

Özgür Özel'e eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki füze testleriyle ilgili açıklamalarını değerlendiren Çelik, CHP yönetiminde iletişim ve siyasal yönlendirme eksikliği olduğunu söyledi. Sinop'taki savunma sanayi yatırımlarına ve bölgedeki su ürünleri artışına dikkat çekerek, Özel'in eleştirilerini eleştirdi ve "en azından balıkları bir rahat bıraksın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Emlak vergisi açıklaması

Çelik, emlak vergisiyle ilgili olarak vatandaşların mağdur edilmeyeceği makul bir formül üzerinde çalışıldığını, hükümetin vatandaş hassasiyetlerini dinlediğini ve ekonomik program çerçevesinde en uygun çözümün bulunması için çaba gösterildiğini ifade etti.