Ömer Paşa Camii Restorasyon Sonrası Yarın Yeniden İbadete Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyona alınan Antalya'daki Ömer Paşa Camii, yürütülen çalışmalarda sona gelinmesinin ardından yarın yeniden ibadete açılacak. Açılışa Antalya Valisi Hulusi Şahin ve il protokolü katılacak.

Restorasyon Çalışmaları: Neler Yapıldı?

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyon kapsamında caminin üst örtüsü, yalıtımı, harim döşemesi ve kadınlar mahfili yenilendi. Kalem işleri ve çiniler aslına uygun biçimde ihya edildi. Cephe temizliği, derz imalatları, pencere doğramaları ile elektrik ve mekanik tesisat işleri tamamlandı; çevre düzenlemesi yapıldı.

Şadırvan, projelendirme verilerine uygun olarak özgün haline kavuşturuldu. Avluya aydınlatma, merdiven ve tuvalet düzenlemeleri eklendi; erkekler tuvaletinin bakım ve onarımı yapılırken, kadınlar için yeni tuvalet ve abdest alma alanı oluşturuldu.

Mimari ve Tarihi Özellikler

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yer alan ve 1610 yılında Ketenci Ömer Paşa tarafından inşa ettirilen Ömer Paşa Camii, kare planlı yapısı ve merkezi kubbesiyle dikkat çekiyor. Caminin kuzeyinde 5 bölümlü son cemaat yeri, kuzeybatı köşesinde harim duvarına bitişik minare, güneydoğu köşesinde ise Ahi Baba Türbesi bulunuyor.

Açılış Bilgileri

Caminin restorasyonunun tamamlanmasının ardından gerçekleştireceği açılışa, il protokolünün katılımıyla yarın başlanacak. Yenilenen mekan, hem tarihi dokusunu koruyacak şekilde onarılmış hem de ibadet ve ziyaretçi kullanımına uygun hale getirilmiştir.