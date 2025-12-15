OMÜ ve Türkiye Uzay Ajansı İş Birliğiyle 5 Günlük Astronomi Eğitim Programı Tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) gökyüzüne uzanan beş günlük yoğun bir eğitim dönemi sona erdi. OMÜ Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Uzay Ajansı iş birliğinde düzenlenen Astronomi Eğitim/İş Gölgeleme Programı, farklı üniversitelerden 21 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin İçeriği ve Uygulamaları

Program, Prof. Dr. Metin Yavuz’un açılış konuşması ve merkezin tanıtım sunumuyla başladı. Katılımcılar, eğitim boyunca merkezin gözlemevi ve teleskop sistemlerini yakından tanıma fırsatı buldu; planetaryum uygulamaları eşliğinde astronominin temel ve ileri konularında hem teorik hem uygulamalı eğitimler aldı.

Beş gün süren programda drama ile tanışma etkinliklerinden astronomiye giriş seminerlerine, planetaryum gösterimlerinden teleskopla gökyüzü gözlemlerine kadar geniş bir yelpazede uygulamalar yer aldı. Uygun hava koşullarında Ay, Jüpiter ve Satürn gözlemleri yapılırken, ışık kirliliği, takım yıldızları ve Güneş sistemi konularında sunumlarla bilimsel gözlem çalışmalarına ağırlık verildi.

Programın öne çıkan başlıkları arasında astrofotografiye giriş, temel astrofizik kavramları, evrenden bilgi edinme yöntemleri, Güneş-Dünya-Ay hareketleri ile Newton ve Einstein’ın kütle çekimi yaklaşımları yer aldı. Son gün ise uygulamalı Güneş gözlemi, gözlem planlaması, Güneş saatleri, analemma çizimi ve bilim iletişimi eğitimleriyle tamamlandı.

Kapanış ve Katılım Belgeleri

Program, Prof. Dr. Metin Yavuz’un genel değerlendirmesiyle sona erdi. Kapanışta, eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgelerinin Türkiye Uzay Ajansı tarafından verileceği duyuruldu. Programa katkı sağlayan akademisyenler ve uygulamalarda destek veren uzmanlar, kapanışta öğrencilere teşekkür etti.

PROGRAM, ASTRONOMİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. METİN YAVUZ’UN AÇILIŞ KONUŞMASI VE MERKEZİN TANITIM SUNUMUYLA BAŞLADI. KATILIMCILAR, EĞİTİM SÜRESİNCE GÖZLEMEVİ VE TELESKOP SİSTEMLERİNİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULURKEN, PLANETARYUM UYGULAMALARIYLA ASTRONOMİNİN TEMEL VE İLERİ KONULARINDA TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER ALDI.