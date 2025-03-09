Öncü Spor Kulübü'nden İftar Programıyla Şampiyon Sporculara Destek

Öncü Spor Kulübü İftar Programı Düzenledi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı olan Öncü Spor Kulübü, Türkiye genelinde çeşitli branşlarda şampiyonluk elde eden imam hatipli genç sporcuları iftar sofrasında buluşturdu.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen geleneksel iftar programına, sporcular, aileleri, kulüp yöneticileri ve imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenciler katıldı.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, yaptığı açıklamada, imam hatipli sporcularla buluşmanın mutluluğunu dile getirerek, disiplinli ve inançlı genç sporculara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ceylan, "Devre arasında namazını kılan, gol sevincini secde ile kutlayan sporcularımız, ülkemizin bayrağını dalgalandıracak" dedi.

Geleceğin Sporcuları Yetişiyor

Ceylan, imam hatipli mühendisler, doktorlar ve hukukçuların yanı sıra nitelikli sporcuların yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, Öncü Spor Kulübü ve spor proje okullarıyla bu alanda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara ise kulübün hem sporcu sayısı hem de branşları itibarıyla Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri arasında yer aldığını söyledi. Kara, gençlerin spor alanında daha fazla yer almasını teşvik ettiklerini ve gelecekte de yeni sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Programda, Türkiye genelindeki çeşitli branşlardan yarışmalarda ödül alan imam hatipli genç sporculara ödülleri takdim edildi. Bu özel an, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koymuş oldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübü, Türkiye genelinde farklı branşlarında derece alarak şampiyon olan imam hatipli genç sporcuları iftar sofrasında bir araya getirdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübü, Türkiye genelinde farklı branşlarında derece alarak şampiyon olan imam hatipli genç sporcuları iftar sofrasında bir araya getirdi.