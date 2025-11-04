Op. Dr. Akgün Sayar: Akıllı ve Torik Lens İmplantasyonunda Başarı

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:40
Medical Point Gaziantep Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akgün Sayar, katarakt ve görme kusurları bulunan hastalara uyguladığı akıllı lens ve torik lens implantasyonlarıyla öne çıkıyor. Operasyonlar, hem konforlu görme hem de gözlük bağımlılığından kurtulma hedefi taşıyor.

Akıllı lenslerle çok odaklı net görüş

Op. Dr. Sayar, "Akıllı lensler, katarakt ameliyatı sırasında hastanın kendi merceği yerine yerleştirilen, uzak, orta ve yakın mesafede net görüş sağlayabilen gelişmiş göz içi lenslerdir. Bu sayede hastalar, ameliyat sonrası gözlük veya kontakt lense ihtiyaç duymadan günlük yaşamlarına konforla devam edebiliyorlar" dedi.

Bu teknolojik lensler, trifokal yapıları sayesinde aynı anda birden fazla odakta netlik sağlıyor ve gözlük kullanımını azaltmayı amaçlıyor.

Torik lenslerde kişiye özel planlama

Astigmat problemi yaşayan hastalar için geliştirilen Torik Lensler, göz merceğindeki eğrilikleri düzelterek görüntülerin daha net algılanmasını sağlıyor. Op. Dr. Sayar, "Lens seçimini kişiye özel çok hassas bir planlamayla yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her hastanın göz yapısı farklı olduğundan seçim süreci detaylı değerlendirme ve ölçümlerle gerçekleştiriliyor; uygun adaylarda sonuçlar kısa sürede belirginleşiyor.

Hızlı iyileşme, uzun süreli konfor

Op. Dr. Sayar, "Göz içi lens implantasyonu, modern cerrahi tekniklerle dakikalar içinde tamamlanabilen bir işlem. Ameliyat sonrası iyileşme süreci oldukça hızlıdır ve hastalar genellikle birkaç gün içinde günlük aktivitelerine dönebilmektedir" diye konuştu.

Op. Dr. Akgün Sayar ve ekibi, kişiye özel yaklaşım ve gelişmiş lens seçenekleriyle hastaların görme kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

