Ordu'da Fındıkta Kuraklığa Karşı Toprak Altı Damlama: FINVER ile %40 Verim Hedefi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, FINVER projesiyle fındık bahçelerine toprak altı damlama sistemi kuruyor; hedef yüzde 40'a varan verim artışı ve su tasarrufu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:10
Ordu Büyükşehir Belediyesi, fındıkta verimliliği artırmak ve kuraklık tehdidine karşı önlem almak amacıyla başlattığı Fındık Verimliliği Projesi (FINVER) kapsamında, fındık bahçelerine toprak altı damlama sulama sistemi kuruyor.

Proje, Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde belediyenin tarım şirketi ORTAR A.Ş. tarafından yürütülüyor ve fındıkta yüzde 40'a varan verim artışı hedefleniyor. Kurulan sistemle su, doğrudan bitkinin kök bölgesine ulaştırılarak hem su tasarrufu sağlanıyor hem de bitki beslenmesi ve ürün kalitesi önemli ölçüde iyileşiyor. Çalışmalar Ordu'nun belirlenen pilot bölgelerinde başlatıldı; üreticilerden gelecek taleplere göre yaygınlaştırılması planlanıyor.

Uygulamanın sağladığı başlıca avantajlar

Toprak altı damlama sayesinde su ve gübre doğrudan köke veriliyor, böylece su kayıpları minimuma indiriliyor ve kaynak kullanımı daha verimli hale geliyor. Uygulama ile üreticinin gübre ve işçilik maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Ziraat Mühendisi Abdulkerim Kurucu'nun değerlendirmesi

Ziraat Mühendisi Abdulkerim Kurucu, uygulamayı bölge tarımı açısından önemli bir yenilik olarak tanımlayarak şunları söyledi: 'Toprak altı damlama sulama sistemi sayesinde su ve gübre doğrudan kök bölgesine ulaştırılıyor. Bu, kaynak kullanımında tasarruf sağlarken bitkinin beslenme etkinliğini artırıyor. Üretici hem gübre maliyetinden tasarruf ediyor hem de işçilik giderleri neredeyse sıfıra iniyor. Kullanım etkinliği açısından yüzde 40-50'ye varan verim artışı elde etmek mümkün.'

Kurucu, özellikle yaz aylarında artan kuraklık koşullarında sistemin önemine dikkat çekerek, 'Bu sistemle toprakta düzenli nem seviyesi korunabiliyor. Suyun kontrollü ve doğrudan kök bölgesine verilmesi, su kayıplarını minimuma indiriyor ve bitki gelişimini dengeliyor. Bu da doğrudan ürün kalitesine ve miktarına yansıyor' ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORTAR A.Ş. yetkilileri, pilot uygulama sonuçlarına göre sistemi ihtiyaç duyan üreticilere yaygınlaştırmayı hedefliyor.

