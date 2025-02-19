Ordu'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kar Yağışı Eğitimi Etkiliyor

Ordu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiğine dikkat çekildi.

İlçelerde Eğitim Durumu

Eğitime tamamen ara verilen Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitim duraklatıldı.

Açıklamada, "Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde ve kısmen ara verilen yerlerde sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadesine yer verildi.