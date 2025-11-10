Ordu'da Kuyumcu Hırsızlığı: 2 Milyon TL'lik Altın Çalındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen olayda, müşteri kılığına giren bir kişinin yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altınları alarak kaçtığı bildirildi.

Olayın Detayları

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Vitrin Kuyumculuk'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi dükkâna gelerek bazı altınları satın almak istediğini söyledi. Kuyumcu, şüphelinin talebi üzerine yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altınları bir kenara ayırdı.

Bir süre sonra işyeri sahibinin başka bir müşteriyle ilgilenmesi sırasında şahıs, ayrılan altınları alarak iş yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi derhal yetkililere haber verdi.

Soruşturma

Olay yerine gelen ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yetkililer, hırsızın kimliğinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şüphelinin kimliğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

