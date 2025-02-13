Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, bir araçta yapılan aramalarda 14 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan M.A. (31), E.K. (27) ve T.A. (27) gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında bir araçta yapılan aramada, 14 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.