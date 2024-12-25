Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama

Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı

Ordu'da, Kovid-19 salgını sırasında yemek ulaştırılan bir vatandaşla yaptığı tartışmanın sosyal medyada yayılmasının ardından, bu zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı ve açığa alındı.

Başkan Güler'den Açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bu duruma ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Güler, pandemi döneminde Türkiye genelinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığına dikkat çekti.

Ordu'da her gün binlerce vatandaşın ihtiyaçlarının giderildiğinin altını çizen Güler, "2020 yılında yaşanan olayda ilgili zabıta memuru, yaklaşık 20 yıldır Ordu Belediyesinde görev yapmakta olup, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Belediye Başkanlığı döneminde kadrolu zabıta memuru olarak istihdam edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Güler: 'Vicdanımız Yaralandı'

Güler, açığa alınan zabıta memurunun tavrının kamu ciddiyetine yakışmadığını ifade ederek, "Hepimizin vicdanını yaralayan söz konusu zabıta memuru tarafımca açığa alınıp görevden uzaklaştırıldı. Hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza hiç kimse parmak sallayamaz," dedi.

Sosyal Belediyecilik Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sosyal belediyecilik alanındaki seferberliğin önemine vurgu yaparak, "2019 yılından bu yana her gün kapısını çaldığımız ve ihtiyaçlarını karşıladığımız yüzlerce aile var. Bu hassasiyeti, verdiğimiz mücadeleyi asla itibarsızlaştırmasına müsaade etmeyeceğiz," şeklinde konuştu.

Güler, konuyla ilgili yapılacak adımların takipçisi olacaklarını ve durumu titizlikle değerlendireceklerini belirtti.