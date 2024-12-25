DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.961,18 -0,1%
BITCOIN
3.463.192,37 -1,13%

Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama

Ordu'da bir zabıta memuru, yemek ulaştırma sırasında yaşanan tartışma sonrası açığa alındı. Başkan Güler, konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:13
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama

Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı

Ordu'da, Kovid-19 salgını sırasında yemek ulaştırılan bir vatandaşla yaptığı tartışmanın sosyal medyada yayılmasının ardından, bu zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı ve açığa alındı.

Başkan Güler'den Açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bu duruma ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Güler, pandemi döneminde Türkiye genelinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığına dikkat çekti.

Ordu'da her gün binlerce vatandaşın ihtiyaçlarının giderildiğinin altını çizen Güler, "2020 yılında yaşanan olayda ilgili zabıta memuru, yaklaşık 20 yıldır Ordu Belediyesinde görev yapmakta olup, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Belediye Başkanlığı döneminde kadrolu zabıta memuru olarak istihdam edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Güler: 'Vicdanımız Yaralandı'

Güler, açığa alınan zabıta memurunun tavrının kamu ciddiyetine yakışmadığını ifade ederek, "Hepimizin vicdanını yaralayan söz konusu zabıta memuru tarafımca açığa alınıp görevden uzaklaştırıldı. Hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza hiç kimse parmak sallayamaz," dedi.

Sosyal Belediyecilik Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sosyal belediyecilik alanındaki seferberliğin önemine vurgu yaparak, "2019 yılından bu yana her gün kapısını çaldığımız ve ihtiyaçlarını karşıladığımız yüzlerce aile var. Bu hassasiyeti, verdiğimiz mücadeleyi asla itibarsızlaştırmasına müsaade etmeyeceğiz," şeklinde konuştu.

Güler, konuyla ilgili yapılacak adımların takipçisi olacaklarını ve durumu titizlikle değerlendireceklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek