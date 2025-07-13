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Ordu'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 21:32
Ordu'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın öğrenilmesinin ardından, bölgeye polis, itfaiye, belediye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Etkili MÜDAHALE

Yangına, 100'den fazla personel ve 20 araç ile müdahale edildi. Ekiplerin, yaklaşık 3,5 saatlik özverili çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Yangın sırasında, geri dönüşüm tesisinde hasar meydana geldiği ve tesise ait bir iş makinesinin de zarar gördüğü belirtiliyor. Olayla ilgili detaylı hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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