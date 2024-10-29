Ordu Fatsa'da Gün Doğumunda Ay Yıldız Silüeti Görüntülendi

Fatsa'da İlginç Bir Görüntü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, gün doğumunun eşsiz manzarası sırasında bulutlara yansıyan ay yıldız silüeti gözlerle önüne serildi.

Mehmet Argın'ın Keşfi

İlçede yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Argın, dünkü gün doğumunu izlemek üzere sahile gitti. Cep telefonuyla güneşin doğuşunu kaydeden Argın, bu anları sosyal medya platformunda paylaştı.

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Argın, görüntüleri izleyen takipçilerinin bulutlara yansıyan ay yıldız silüetini fark etmesiyle bu durumu kavradı. Paylaşımı, birçok kişi tarafından beğeni topladı ve dikkat çekti.

Mehmet Argın, konuyla ilgili açıklamasında, "Cep telefonumda 'güneşin doğuşu' başlıklı küçük bir hikaye paylaştım. O an, bulutlarda bir ay yıldız silueti olduğunu fark etmemiştim. Ancak daha sonra takipçilerim 'Videoda ne olduğunun farkında mısın?' dediklerinde durumun farkına vardım" ifadelerini kullandı. Argın, yaşadığı bu deneyimin oldukça ilginç olduğunu belirtti.