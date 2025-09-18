Ordu Ticaret Festivali başladı: 54 firma, fuar merkezi hedefi

Ordu Ticaret Festivali kortejle açıldı. Festival, şehrin tanıtımı ve ekonomisine katkı hedefliyor; 54 firma katıldı. Etkinlik 21 Eylül'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:05
Ordu Ticaret Festivali başladı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ordu Ticaret Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Açılış ve konuşmalar

Kortejin ardından Tayfun Gürsoy Parkı'nda devam eden programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festivalin Ordu için önem arz ettiğini belirterek hem şehrin tanıtılması hem de ekonomisiyle ilgili önemli bir adımın atıldığını söyledi.

Güler, festivalin geleneksel hale getirilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla Ordu artık dışarıda tanınan ve 19 ilçesi ile büyük ilgi gören bir kent haline geldi. Bu festivalleri artık dışarıdan gelen markaların yanına kendi markalarımızı da tanıtmak için büyük fırsat olarak görüyorum. Ordu'nun yöresel ürünlerini markalaştırıp artık dünyaya açma zamanının geldiği düşüncesindeyim. İlerleyen süreçte şehrimiz için bir fuar merkezi düşüncemiz var. Bunu kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalara başladık."

Katılımcılar ve etkinlikler

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel de festivalde 54 firmanın yer aldığını, amaçlarının Ordu ekonomisine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi. Karlıbel, Ordu'nun tanıtımının da amaçlandığı festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek festivalde yer alan stantlar gezildi. Açılış törenine; Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, ilçe belediye başkanları ile iş insanları katıldı.

Sergi ve Perakende Zirvesi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Fuaye Alanı'nda "Atatürk Ordu'da", "Geçmişten İzler" ve "Ordu Ticari Hayatı" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı. Açılışın ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda Türkiye'nin önde gelen marka temsilcilerinin Ordu'da buluştuğu Perakende Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirveye Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile ilgili kişiler katıldı.

Festival takvimi

Etkinlikler, Ordu'nun tanıtımını ve ticari gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Festival 21 Eylül'de sona erecek.

