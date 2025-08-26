Ordu Ünye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Operasyon ve Gözaltılar

Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan T.T., C.Y. ve F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yargı Süreci

Şüphelilerden T.T., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli C.Y. ve F.A. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.