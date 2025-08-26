DOLAR
Ordu Ünye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Ünye'de durdurulan otomobilde 97 gram sentetik uyuşturucu bulundu; 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:48
Operasyon ve Gözaltılar

Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan T.T., C.Y. ve F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yargı Süreci

Şüphelilerden T.T., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli C.Y. ve F.A. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

