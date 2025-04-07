DOLAR
38,01 0,26%
EURO
41,75 0,68%
ALTIN
3.702,02 0,16%
BITCOIN
2.893.646,62 3,36%

Organize Suç Örgütlerine Dev Operasyon: 142 Gözaltı, 86 Tutuklama

Emniyet ve jandarma, 9 suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarla 142 kişiyi gözaltına aldı, 86'sı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:37
Organize Suç Örgütlerine Dev Operasyon: 142 Gözaltı, 86 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla 9 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin Kahramanmaraş'ta H.Ö, Adana'da B.P, Sakarya'da B.İ, Balıkesir'de K.C.Ş ve Antalya'da M.K'yi, emniyet birimlerinin ise İstanbul'da B.G (yurt dışında tutuklu), Mersin'de M.K (yurt dışı firar), Kütahya'da Ç.M ve Balıkesir'de Y.U'yu ele geçirdiğini belirtti.

Toplamda 142 şüpheli yakalandığını ve bunlardan 86'sının tutuklandığını, 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıklayan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 18 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, AK-47 uzun namlulu silah, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyonların başarılı bir şekilde yürütülmesinde görev alan valilere, cumhuriyet başsavcılıklarına, jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti. Organize suç örgütlerine karşı verdikleri mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade ederek, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore'de Hadong Bölgesinde Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Kararı
2
Malezya Başbakanı Enver, Suriye ile İlişkileri Geliştirmeye Kararlı
3
CHP Kurultayı Sonuçlandı: Yeni Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi
4
Van Kedileri 2025'in İlk Yavrularını Dünyaya Getirdi
5
Ermenistan Ordusu Sınırda Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı
6
Trakya'da Nisan Ayında Eşsiz Kar Yağışı
7
Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!