Organize Suç Örgütlerine Dev Operasyon: 142 Gözaltı, 86 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla 9 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin Kahramanmaraş'ta H.Ö, Adana'da B.P, Sakarya'da B.İ, Balıkesir'de K.C.Ş ve Antalya'da M.K'yi, emniyet birimlerinin ise İstanbul'da B.G (yurt dışında tutuklu), Mersin'de M.K (yurt dışı firar), Kütahya'da Ç.M ve Balıkesir'de Y.U'yu ele geçirdiğini belirtti.

Toplamda 142 şüpheli yakalandığını ve bunlardan 86'sının tutuklandığını, 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıklayan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 18 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, AK-47 uzun namlulu silah, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyonların başarılı bir şekilde yürütülmesinde görev alan valilere, cumhuriyet başsavcılıklarına, jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti. Organize suç örgütlerine karşı verdikleri mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade ederek, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.