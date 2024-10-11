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Orgeneral Ali Çardakcı Karabük'te Valiliği Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, Karabük Valiliği'nde önemli görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 21:30
Orgeneral Ali Çardakcı Karabük'te Valiliği Ziyaret Etti

Orgeneral Ali Çardakcı Karabük Valiliği'ni Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Karabük Valiliği'nde önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, çeşitli inceleme ve görüşmeler için düzenlendi.

Vali Mustafa Yavuz ile Görüşme

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile Valilik makamında bir araya gelen Çardakcı, ardından Valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Karabük'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çardakcı, Jandarma Teşkilatı'nın ildeki faaliyetleri hakkında Yavuz ile bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Yavuz'un Açıklamaları

Vali Mustafa Yavuz, Orgeneral Çardakcı'yı Karabük'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Saygıdeğer komutanımızın nezdinde tüm teşkilat mensupları ve Mehmetçiklerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum." dedi.

Katılımcılar

Ziyarete, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Sinan İbrahimoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam katıldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (solda), Karabük Valiliğini ziyaret ederek Vali...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (solda), Karabük Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Yavuz (sağda) ile bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (solda), Karabük Valiliğini ziyaret ederek Vali...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (solda), Karabük Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Yavuz (sağda) ile bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (solda), Karabük Valiliğini ziyaret ederek Vali...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (solda), Karabük Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Yavuz (sağda) ile bir araya geldi.

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