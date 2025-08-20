DOLAR
Orman Yangınları Arap Ülkelerini Vurdu: Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir

Suriye, Irak, Lübnan ve Cezayir'de çıkan orman yangınları geniş alanları etkiledi; Irak'ta 2 kişi öldü, Suriye'de Lazkiye başta olmak üzere binlerce hektar kül oldu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:50
Arap ülkeleri Suriye, Irak, Lübnan ve Cezayir'de çıkan orman yangınları geniş alanların yanmasına yol açarken, bölgede can ve mal kaybı yaşandı. Yetkililer ve arama-kurtarma ekipleri alevlerle mücadele ediyor.

Suriye

Suriye Sivil Savunma Birimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lazkiye vilayetine bağlı Selma beldesi yakınlarında çıkan orman yangınının dün akşam saatleri itibariyle kontrol altına alındığını bildirdi. Açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle yangının zorlu bir mücadeleyle söndürüldüğü belirtildi.

Sivil Savunma Birimi, geçen hafta da bölgedeki aşırı sıcak hava dalgasıyla birlikte 4 vilayette çıkan 10'dan fazla yangının günler süren mücadeleyle kontrol altına alınabildiğini kaydetti. Bu yıl yaz aylarının oldukça sıcak geçtiği Suriye'de özellikle Lazkiye kentinde çok sayıda orman yangını çıktı; temmuz ayında çıkan yangın 12 gün süren çalışmalarla kontrol altına alınmıştı.

Temmuz ayındaki yangınlarda 16 binden fazla hektar ormanlık alan yanarken, 2 bin 200 hektar tarımsal alan zarar gördü ve 45 köyde 1.200 aile etkilendi.

Irak

Irak'ta yerel medya haberlerine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki Halepçe bölgesinde 17 Ağustos Pazar günü çıkan büyük orman yangını, bölgedeki birçok köyün sınırına uzanan yüzlerce hektarlık alanı etkiledi. Yangında onlarca hayvan telef olurken, hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan birçok vatandaş bölgeden tahliye edildi.

Halepçe Sivil Savunma Müdürü Abidin Abdurrahman, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Orman yangınları çok geniş alanlara yayıldı. Söndürme çalışmaları için birçok bölgeden ekipler gönderildi ancak şiddetli rüzgar sebebiyle zorlandık.” dedi. Yangının 6 köy sınırına yayıldığı ve 5 bin dönümlük alanı yok ettiği belirtildi. Yetkililer yangınlarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Abdurrahman, yoğun çabalar sonucu yangınların kontrol altına alındığını ve benzer felaketlerin tekrarlanmaması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Lübnan

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada, ekiplerin son 24 saatte 74 yangına müdahale ettiğini ve söndürme çalışmalarını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cezayir

Cezayir'de ilgili makamlar, birçok vilayette bugün 18 yangın çıktığını, bunlardan 10'unun tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yetkililer, farklı bölgelerdeki 4 yangının söndürülmesine devam edildiğini ve 4'ünün kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Cezayir Savunma Bakanlığı dünkü açıklamasında, Bicaye vilayetinde çıkan orman yangınıyla mücadeleye havadan destek verildiğini kaydetti. Son birkaç yılda orman yangınlarının büyük hasarlara yol açtığı Cezayir'de, özellikle doğu bölgelerinde haftalardır süren yangınlarla mücadele sürüyor.

Genel değerlendirme: Bölgedeki yetkililer ve sivil savunma ekipleri, alevleri kontrol altına almak için kara ve hava araçlarıyla yoğun şekilde çalışıyor. Yetkililer, benzer felaketlerin önlenmesi için tedbirlerin artırılması çağrısında bulunuyor.

